Wilson Lima realiza formatura de 200 novos soldados do Corpo de Bombeiros no AM

O governador Wilson Lima comandou, nesta sexta-feira (6), a formatura de novos 200 soldados do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), reforçando o serviço operacional no estado, fortalecendo as ações de combate a incêndios.

A turma ingressou na corporação em dezembro de 2023, por meio da convocação de concurso público das Forças de Segurança, realizado pelo Governo do Amazonas após mais de 10 anos sem certame para a corporação.

O governador Wilson Lima destacou a importância do grupamento que, ainda na fase de estágio operacional, atuou como reforço durante a estiagem, período que é registrado maior incidência de focos de calor.

“Vocês começaram o Curso de Formação e no meio do curso foram colocados, literalmente, no meio do fogo. Quero agradecer a cada um de vocês pelo comprometimento e disposição de ajudar o povo do Amazonas no combate às queimadas que aconteciam no sul do Amazonas. Vocês acabaram de fazer um juramento de colocar a própria vida em risco para salvar a vida de alguém que vocês nem conhecem. Eu me sinto muito feliz de fazer parte desse momento histórico”, afirmou Wilson Lima.

A solenidade aconteceu no Comando Geral do Corpo de Bombeiros, no bairro Petrópolis, zona sul de Manaus. Ao longo de um ano de formação, os soldados receberam aulas teóricas e práticas de todas as modalidades de atuação operacional da corporação, entre as quais estão combate a incêndio urbano, florestal, salvamento veicular, resgate em altura, mergulho e busca e resgate em ambiente de selva.

Após a formatura, os novos soldados serão distribuídos para atuar nas bases operacionais do Corpo de Bombeiros na capital e no interior. A inserção dos 200 soldados à tropa será de extrema importância para a execução do Grupamento Integrado de Combate a Incêndio e Proteção Civil (GCIP), o qual será implantado em 21 municípios que, juntos, representam 92% dos focos de incêndio durante o verão amazônico. A ação será executada com recursos de R$ 45 milhões, oriundos do Fundo Amazônia.

Além dos 200 soldados formados, 53 três alunos do quadro de oficiais, que também ingressaram em dezembro de 2023 pelo concurso público, seguem a capacitação de duração de dois anos para que possam, posteriormente, assumir posições de comando dentro do Corpo de Bombeiros.

Um dos 200 formados foi o soldado Erison Claudino, de 24 anos. Assim como parte do pelotão, ele atuou nas atividades de combate às queimadas durante a Operação Aceiro. O bombeiro falou sobre a oportunidade e alegria de integrar a corporação.

“Acredito que cada um está vivendo um momento especial na sua vida. Trabalhamos muito, nos esforçamos para a chegada desse grande dia. Quero agradecer especialmente ao governador Wilson Lima, que fez o chamamento dos 200 convocados numa época que nós ficamos por mais de 10 anos sem concurso público. Isso foi de suma importância para a gente reforçar a segurança pública do nosso estado”, destacou o soldado.

Combate

Durante a solenidade, o governador Wilson Lima entregou certificados para bombeiros que atuaram nas ações de combate aos incêndios florestais durante a estiagem deste ano. Em julho deste ano, após o período de sobrevivência em ambiente de selva, os soldados iniciaram o estágio operacional nos postos da capital e, também, foram designados para auxiliar as guarnições de serviço nas ações de combate aos incêndios florestais, que se intensificaram durante a estiagem.

Em agosto, o governador Wilson Lima acompanhou o envio da tropa do Porto da Ceasa com destino a 16 municípios com focos de incêndio, como parte do estágio operacional. O efetivo foi integrado à Operação Aceiro 2024 no combate às queimadas no sul do Amazonas e Região Metropolitana de Manaus. Desde junho, a ação que chegou a contar com 800 agentes entre Bombeiros, brigadistas e Força Nacional, combateu mais de 22 mil focos de incêndio.

A solenidade também marcou a entrega da Medalha de Honra ao Mérito ao governador Wilson Lima, concedida pela Liga Nacional dos Corpo de Bombeiros do Brasil (Ligabom), por conta da ajuda humanitária enviada ao Rio Grande do Sul durante a enchente deste ano.

Bombeiros Mirins

Ainda durante o evento, o governador Wilson Lima também realizou a formatura de 64 alunos do Programa Educacional Bombeiro Mirim (Proebom), das turmas da capital. Em 2024, mais de 600 vagas para crianças e adolescentes foram abertas em Manaus e no interior.

Ao longo do ano de formação, os bombeiros mirins aprenderam sobre vivências e história da corporação, além de noções básicas de salvamento em altura, combate a incêndio, atendimentos de primeiros socorros, entre outras modalidades que ajudam as crianças e adolescentes a desenvolverem suas habilidades e preparar para que saibam como proceder em situações de urgência e emergência.

Outros concursos

Dos concursos realizados pelo Governo do Amazonas para a Segurança Pública em 2022, mais de 1,7 mil pessoas foram convocadas para ocupar os cargos. Do total, foram chamados 253 aprovados do Corpo de Bombeiros, sendo 200 praças e 53 oficiais. Os certames fazem parte do programa Amazonas Mais Seguro, lançado em 2021, com um pacote de ações voltadas para o fortalecimento das Forças de Segurança do Estado.

Além destes, foram chamados 1.121 aprovados pela Polícia Militar do Amazonas (PMAM); 182 da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM); 121 do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM); e 40 da Secretaria de Segurança Pública (SSP/AM).

Amazonas Mais Seguro

Os concursos públicos fazem parte dos investimentos previstos pelo programa Amazonas Mais Seguro, lançado pelo governador Wilson Lima. Desde 2019, o Governo do Amazonas já investiu na área de Segurança Pública o montante de R$ 1 bilhão.

Os recursos passam pela melhoria na infraestrutura, aquisição de novas tecnologias para o combate à criminalidade, incremento e modernização do arsenal bélico das Polícias Civil e Militar, além de medidas para valorização de recursos humanos. O montante também foi repassado para aquisição de armamentos, munições, drones e instalação do Sistema “Paredão”, que hoje conta com mais de 600 câmeras nas ruas de Manaus.

*Com informações da assessoria

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱