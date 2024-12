Aprovados no Vestibular e SIS da UEA celebram conquista na festa de divulgação dos resultados

Com um total de 3.954 novas vagas, a Universidade do Estado do Amazonas (UEA) divulgou, nesta sexta-feira (6), o resultado das provas do Vestibular 2024, acesso 2025, e do Sistema de Ingresso Seriado (SIS).

Os novos calouros da universidade receberam a notícia da aprovação em um momento de grande emoção, refletindo o empenho dos estudantes que realizaram as provas em outubro deste ano. A divulgação ocorreu na sede da Reitoria, localizada na avenida Djalma Batista, 3.578, Flores, zona centro-sul de Manaus.

O resultado divulgado demonstrou um alto número de candidatos do Amazonas aprovados. No Vestibular, 97,86% dos candidatos são do Amazonas e, no SIS, foram 94,89% de candidatos que concluíram os três anos do ensino médio no estado.

Segundo o reitor da UEA, André Zogahib, isso demonstra que a universidade segue atuando, com êxito, na missão de oferecer educação superior de qualidade para os amazonenses.

“É com grande alegria que nos reunimos, hoje, para celebrar a conquista de nossos novos calouros. Parabenizo todos que, com dedicação e esforço, agora têm a oportunidade de ingressar em uma das instituições de ensino mais importantes da região. Temos o compromisso de oferecer um ensino que transforme vidas, que valorize nossa cultura e desenvolva o nosso estado”, disse o reitor.

Além da tradicional contagem para a revelação dos resultados, a festa contou com a participação especial da bateria da escola de samba Mocidade Independente de Aparecida e do grupo Samba ao Léo. Além dessas atrações, o evento trouxe apresentações de projetos desenvolvidos dentro da universidade, por alunos e professores, e que produzem grande impacto para a sociedade.

Sonhos realizados

Muito emocionada, Valéria Castro de Oliveira é mãe de Rafaela de Oliveira, 18 anos, candidata aprovada no curso de Teatro, no SIS e no Vestibular. Ela explica que a filha é neurodivergente, autista nível 2, e que é motivo de orgulho poder viver esse momento de celebração.

“Foram muitos anos de luta para buscar o aprendizado dela, o lugar dela. A inclusão é um processo muito difícil, mas estamos muito orgulhosos dessa conquista mais que especial”, finalizou.

“Minha família toda estava torcendo por mim e fico feliz em dar essa notícia a eles. Estou muito alegre. Estou entrando na UEA para realizar o curso dos meus sonhos”, pontuou Rafaela de Oliveira.

Aprovada para o curso de Teatro, Rafaela de Oliveira – FOTOS: Daniel Brito e Gustavo Rodrigues/ Ascom UEA

Números

Na edição de 2024 do Vestibular, a UEA ofertou 3.954 vagas, sendo 1.641 para o Vestibular, das quais foram ofertadas 183 vagas para alunos indígenas, 26 vagas para alunos pretos e 342 vagas para Pessoa com Deficiência (PcD). Para o SIS, foram disponibilizadas 2.313, sendo 200 vagas para alunos indígenas, 152 vagas para alunos pretos e 434 vagas para Pessoa com Deficiência (PcD).

Essa foi a primeira edição do Vestibular e SIS estabelecida pela Lei nº 6.898, de maio de 2024, que regula as vagas oferecidas em concursos de vestibulares da UEA, com 50% das vagas destinadas a alunos do estado do Amazonas e as outras 50% das vagas para ampla concorrência. Em 2024, a UEA ofertou 100 vagas no Vestibular para as pessoas na condição de refugiados.

FOTOS: Daniel Brito e Gustavo Rodrigues/ Ascom UEA

Inscritos

A Comissão Geral de Concursos (CGC/UEA) registrou 65.878 candidatos inscritos em 2024, sendo 26.055 para o Vestibular e 39.823 para o SIS. No total, 57 cursos foram ofertados em 20 municípios, sendo 30 cursos destinados à capital e 27 cursos ao interior.

