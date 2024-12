Homem que ameaçou moradores é preso com armas, drogas e munições em Manaus

Um revólver, uma pistola e uma arma do tipo caseira foram apreendidas durante a ação

Um homem de 38 anos foi preso na quinta-feira (5), com três armas de fogo, munições e drogas, no bairro Zumbi dos Palmares, Zona Leste de Manaus.

Ao todo, a ação policial resultou na apreensão de uma pistola calibre .40, um revólver calibre 38, e uma arma de fogo do tipo caseira calibre 12, além de 72 munições de diversos calibres e cinco carregadores. Um quilo de skunk, duas porções de maconha e uma de cocaína, uma balança de precisão e duas motocicletas, foram apreendidas.

Por volta das 17h, os policiais militares receberam denúncia anônima, informando que na rua Santa Rosa, um homem estaria ameaçando outros moradores com uma arma de fogo. A denúncia apontava para a possível venda de drogas no local.

Durante as diligências, a equipe policial identificou a residência em que o suspeito morava e após a permissão do proprietário para realizar uma busca no local, foram encontrados os materiais ilícitos.

O homem, juntamente com todo material apreendido, foi encaminhado ao 9º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

A Polícia Militar do Amazonas orienta a população que informe imediatamente ao tomar conhecimento de qualquer ação criminosa, por meio do disque denúncia 181 ou pelo 190. A identidade do denunciante será mantida em sigilo.

*Com informações da assessoria

