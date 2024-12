Estrela do TikTok é morta a tiros após denunciar agressão

Fedra Oded Gaxiola Orozco foi assassinada a tiros em Tijuana, no México, aos 24 anos, quando saía da academia. O crime acontece depois da influenciadora denunciar o ex-namorado, Héctor Villegas, ex-diretor da Polícia Municipal da região, por violência doméstica, após uma agressão. A queixa foi feita em agosto deste ano.

De acordo com o The Mirror, o criminoso disparou vários tiros contra o carro de Fedra em plena luz do dia e, em seguida, fugiu em outro veículo. Ela estava na companhia do filho. Pessoas que presenciaram o incidente chamaram uma ambulância, mas já era tarde demais. A moça morreu no veículo na quinta-feira (5).

A Procuradoria-Geral do Estado está investigando o caso, mas garantiu que só existe um suspeito, que teria agido sozinho. O nome não foi revelado. Porém, testemunhas afirmaram que dois homens fizeram os disparos contra a vítima. Uma das hipóteses é que ela tenha sido vítima de feminicídio.

Dias antes da morte, Gaxiola expôs na web ter visto um homem armado se aproximar dela, que seria, supostamente, o guarda-costas do ex-parceiro.

Fedra Gaxiola nasceu em Sinaloa, no noroeste do México, região dominada pelo cartel de drogas. Ela acumulava cerca de 300 mil seguidores e, também, era estrela do TikTok, onde tinha 200 mil fãs. Nas redes, ela compartilhava sua rotina de treinos, além de looks esportivos e publicidades para algumas marcas de roupas da moda.

A modelo já havia sido atacada a tiros antes, em 2011. Na época, um outro ex-namorado também foi morto a tiros dentro de um automóvel.

*Com informações do Metrópoles

