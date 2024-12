Sicredi aposta em crescimento sustentável e fortalecimento comunitário no Amazonas

Instituição está presente em 252 municípios do Norte do país e, desde 2018

Com mais de um século de história, o Sicredi, sistema de cooperativas financeiras originado em Nova Petrópolis (RS), é hoje um modelo de gestão sustentável e inclusiva.

Reconhecido como a melhor empresa para trabalhar no Brasil em 2024, na categoria Empresas Gigantes, pelo Great Place To Work® (GPTW), o Sicredi consolida sua posição como referência em gestão, inclusão e impacto social.

Com 8,6 milhões de associados no Brasil, a instituição está presente em 252 municípios do Norte do país e, desde 2018, tem desempenhado um papel fundamental no desenvolvimento econômico e social do Amazonas.

A chegada ao estado foi marcada pela inauguração da primeira agência em 2020, no bairro Adrianópolis, em Manaus. Desde então, o Sicredi expandiu para seis agências, incluindo as unidades do Amazonas Shopping e Zona Leste, na capital, e outras localizadas em Parintins, Itacoatiara e Manacapuru.

“A abertura da agência em Adrianópolis foi um marco importante. Desde então, ampliamos nossa presença para outras regiões estratégicas, sempre com o compromisso de atender às demandas regionais e fomentar o crescimento local”, destaca Rudinei Kronbauer, gerente regional de Desenvolvimento de Negócios.

Atualmente, o Sicredi atende mais de 18 mil associados no Amazonas, movimentando R$ 220 milhões em operações de crédito e R$ 150 milhões em depósitos. Seu modelo cooperativista diferencia-se ao permitir que os associados sejam mais do que clientes: “Eles são donos da cooperativa, participam das decisões estratégicas e recebem parte dos resultados, proporcional à movimentação financeira realizada”, explica Kronbauer.

O impacto na economia vai além dos números. A instituição apoia empresas de todos os portes e tem um papel estratégico no fortalecimento do agronegócio, especialmente no interior. “O Amazonas possui um potencial enorme no agronegócio, e estamos aqui para oferecer suporte financeiro e técnico, ajudando produtores a crescer e prosperar”, reforça o executivo.

Com metas ambiciosas, o Sicredi pretende abrir 15 agências até 2026 e alcançar 50 mil associados no estado. Paralelamente, aposta na digitalização dos serviços financeiros, essencial para atender às demandas do mercado atual.

“Nosso desafio é equilibrar a modernização digital com o atendimento presencial, que é uma marca registrada do Sicredi”, afirma o gerente.

Além disso, a cooperativa é protagonista em educação financeira e fortalecimento comunitário. Em 2023, o Sicredi investiu mais de R$ 9,2 milhões em 859 projetos sociais na região Centro-Norte, beneficiando milhares de pessoas. Programas como ‘A União Faz a Vida’ e ‘Cooperação na Ponta do Lápis’ refletem o compromisso da instituição em transformar vidas.

O reconhecimento pelo GPTW 2024 reforça a excelência do Sicredi não apenas como uma cooperativa financeira, mas como uma organização que valoriza pessoas e comunidades. Com uma estratégia focada no desenvolvimento sustentável, inovação e impacto comunitário, o Sicredi reafirma sua posição como agente transformador no Amazonas, conectando inclusão financeira, crescimento econômico e responsabilidade social.

Crescimento do mercado plant-based consolida tendência de consumo consciente

O segmento de produtos plant-based vem ganhando destaque no Brasil, refletindo um comportamento de consumo mais consciente. Consumidores preocupados com saúde, ética e sustentabilidade ambiental estão impulsionando este mercado, que cresce de forma acelerada e consistente.

De acordo com dados da Euromonitor, divulgados pelo Good Food Institute Brasil (GFI Brasil), o crescimento do setor é notável. Em 2023, as vendas no varejo de carnes e frutos do mar à base de plantas alcançaram R$ 1,1 bilhão, representando um aumento de 38% em comparação a 2022. O volume total de produtos vendidos também registrou alta de 22%.

Outro destaque é o segmento de leites vegetais, que detém 66,8% de participação no mercado global. Em 2023, o setor apresentou um crescimento de 9,5%, totalizando R$ 673 milhões em vendas no Brasil. O mercado plant-based reflete não apenas uma mudança nos padrões de consumo, mas também o fortalecimento de um segmento que alia saúde, inovação e sustentabilidade.

Mercado de São Brás é reinaugurado como polo cultural e econômico em Belém

Na próxima sexta-feira (13/12), Belém, no Pará, celebrará a reinauguração do Mercado de São Brás, um marco histórico e cultural da cidade. Após 16 meses de restauração, o mercado ressurgirá como um Complexo Gastronômico e Cultural, combinando a preservação de suas características arquitetônicas originais com modernizações que o tornam mais acessível e funcional.

O novo mercado contará com cerca de 330 estabelecimentos comerciais, incluindo quiosques e lojas, distribuídos em um espaço de aproximadamente 3 mil metros quadrados. Com isso, a revitalização está projetada para gerar cerca de 3.500 empregos diretos e indiretos, impulsionando o comércio local e fomentando a economia regional.

Mais do que um ponto comercial, o mercado se consolida como um símbolo da valorização da gastronomia e cultura paraense, atraindo turistas e promovendo o desenvolvimento sustentável da região. Sua reinauguração marca um novo capítulo para Belém, unindo tradição e modernidade em um espaço vibrante e inclusivo.

Roupa robótica em prol dos idosos e pessoas com limitações físicas

Imagine um cenário em que a população mundial está envelhecendo rapidamente, trazendo consigo as complicações de saúde típicas da idade avançada. Nesse contexto, o uso de uma roupa robótica para facilitar as atividades do dia a dia soa como uma solução promissora, não é mesmo? Agora, imagine que essa ideia já é uma realidade: pesquisadores da Universidade de Heidelberg, na Alemanha, desenvolveram uma roupa robótica inovadora para melhorar a mobilidade de pessoas com dificuldades de locomoção, especialmente idosos.

Conhecida como ‘WalkON’, a peça é descrita como um ‘shorts robótico macio’, projetado para auxiliar na caminhada ao oferecer suporte aos movimentos do quadril e das pernas. Essa tecnologia representa um avanço significativo no campo das soluções assistivas, promovendo maior autonomia e qualidade de vida para quem enfrenta desafios de mobilidade.

RÁPIDAS & BOAS

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial do Amazonas (SENAI-AM) está oferecendo vagas gratuitas para cursos de Qualificação Profissional e Aperfeiçoamento Profissional. As inscrições estarão abertas das 8h da terça-feira (10/12) às 12h da sexta-feira (13/12). Os interessados podem se inscrever por meio do formulário disponível no link (https://tinyurl.com/ybj37ayn).

A Universidade Federal do Amazonas, por meio da Comissão Permanente de Concursos (Compec), está com inscrições abertas até sexta-feira (13/12) referentes ao edital para o Processo Seletivo de Ingresso de refugiados; solicitantes de refúgio, apátridas e portadores de visto humanitário nos cursos de graduação. As inscrições são gratuitas e o edital está disponível no endereço eletrônico (https://tinyurl.com/2s3dn7na).

Nos dias 14 e 15/12, a partir das 9h, o Manaus Plaza Shopping sediará o ‘Love Korea Day’, uma feira de cultura geek e pop coreana com mais de 30 atrações e entrada gratuita. O evento, realizado em parceria com a ‘Feira das Cores’, oferecerá atividades como concursos de K-pop, karaokê de dorameiras, batalhas de Just Dance, aulas de coreano, oficinas de pintura e uma caça aos oppás pelo shopping, com prêmios para os participantes. Esta será a quarta edição do evento.

