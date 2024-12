Programação natalina, música e arte são os destaques do Agendão Cultural para o fim de semana

O Agendão Cultural deste fim de semana (6 a 8/12) tem programação para todos os gostos, promovida pelo Governo do Amazonas por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa. De espetáculos natalinos a shows musicais, a cidade dispõe de experiências únicas que celebram arte, tradição e a magia do Natal.

Mundo Encantado do Natal

Fotos: David Martins/Secretaria de Cultura e Economia Criativa e Divulgação

Na sexta-feira (6), o Largo São Sebastião abre a programação do fim de semana recheada de música, dança, teatro e artes integradas no ‘Mundo Encantado do Natal. Os espetáculos vão ocorrer de sexta a domingo (06 e 08/12), das 18h às 21h, no palco da Árvore de Natal do Largo. Entrada gratuita e classificação livre.

Ainda no Largo, no domingo às 17h, acontece a segunda parada natalina O Mundo Encantado do Natal, com início no Centro Cultural Palácio da Justiça, avenida Eduardo Ribeiro, Centro. Fanfarras, personagens natalinos, artes integradas vão compor a parada natalina, trazendo a magia e o encantamento do Natal ao público.

No domingo (08/12), das 17h às 19h, o Parque Rio Negro, rua Beira Mar, São Raimundo, realiza apresentações de teatro e musicais com diversão garantida para toda a família junto ao grupo de animação “Lingua de trapo”, o espetáculo musical “os fogos da meia-noite”, e às 18h, o show musical “criança feliz, feliz a cantar” com Manuel passos. O evento é gratuito e de classificação livre.

Dentro da programação natalina, a Biblioteca Pública do Amazonas, rua Barroso, Centro, promove no sábado (07/12), uma manhã de atividades com contação de histórias, oficina de origami, “bibliocine” com exibição de filmes clássicos natalinos. Das 9h às 15h, a programação é gratuita e a classificação livre.

Espetáculo Crianças Unidas do Brasil

Fotos: David Martins/Secretaria de Cultura e Economia Criativa e Divulgação

O Teatro Amazonas em parceria com a Orquestra de Câmara do Amazonas e o Centro Suzuki Amazonas apresentam a 3ª edição do espetáculo intitulado “Crianças Unidas do Brasil”. Apresentações de canto, violino, flautas, pianos, violas e cellos estão entre o repertório sob a direção musical e regência de Marcelo de Jesus. O evento é gratuito e de classificação livre, com início às 11h, e conta com clássicos natalinos como “Jingle Bell” e “Noite Feliz”.

Tarumã Alive

O Festival Tarumã Alive, em sua nona edição, será neste sábado (07/12), às 16h, na Marina do Davi, Zona Oeste de Manaus. O evento conta com apoio do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa. A entrada é gratuita e a classificação livre. O evento celebra a música, a sustentabilidade e o desenvolvimento comunitário, promovendo a conscientização sobre a conservação da bacia hidrográfica do Tarumã-Açu.

Festival Manacaos

O Circuito Manacaos ocorrerá também no sábado (07/12), a partir das 17h, no Parque Rio Negro. O evento, conta com apoio do Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa. No palco, shows de D’água Negra, Guillerrrrmo, Jambu, Kurt Sutil, Luli Braga, Vacilo Fiesta, ARHE, Raio Ent., Banana Frita e Suja Rec. A entrada é gratuita e a classificação é de 18 anos.

Régio Natalino – Mesa Contemporânea

Fotos: David Martins/Secretaria de Cultura e Economia Criativa e Divulgação

A Galeria do Largo, rua Costa Azevedo, Centro, promove neste sábado (07/12), às 18h30, a exposição fotográfica “Régio Natalino – Mesa Contemporânea”, um evento gastronômico que reúne seis chefs e cozinheiros da cidade, em uma proposta que excede a tradicional ceia natalina. A iniciativa integra as ações do O Mundo Encantado do Natal, promovido pelo Governo do Estado.

A direção artística da expo “Régio Natalino” é de Cristóvão Coutinho e Adroaldo Pereira e destaca o diálogo entre os sabores amazônicos, as tradições locais e as influências globais, promovendo uma experiência cultural e sensorial rica em significado. Fotografias de Michael Dantas. O evento é gratuito e tem classificação livre.

Luso – 23 anos

Fotos: David Martins/Secretaria de Cultura e Economia Criativa e Divulgação

O show “Lusiabuse” de Luso Neto celebra os 23 anos de carreira do cantor, trazendo uma retrospectiva dos shows realizados em 2024. Com uma mistura de estilos musicais, o show acústico será realizado no sábado (7), às 19h, no Teatro Gebes Medeiros, avenida Eduardo Ribeiro, Centro e contará com performances de músicas de artistas como, Cazuza, Tim Maia e Djavan. Acompanhado pelo violonista Fernando Mangabeira, Luso irá proporcionar uma experiência única para o público. Ingressos à venda no www.shoppingingressos.com.br.

‌Barroso Iluminada

Fotos: David Martins/Secretaria de Cultura e Economia Criativa e Divulgação

Em parceria com o Governo do Amazonas, o Centro Cultural Casarão de Ideias (CCCI), rua Barroso, Centro, promove o “Barroso Iluminada”, projeto inédito que se estenderá pelo mês de dezembro, sempre aos domingos. A programação inicia nesta semana, domingo (08/12) e nos dias 15 e 22 de dezembro, das 17h às 22h, com acesso gratuito. A proposta traz várias artes integradas como, coral de Natal nas janelas do casarão, projeção mapeada, decoração e feirinha criativa. A programação é livre e uma ótima programação para toda a família.

*Com informações da assessoria

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱