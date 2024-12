Amazonas bate recorde histórico de importações em 2024

Sedecti projeta crescimento econômico expressivo de US$ 16 bilhões até o fim do ano

O Amazonas atingiu, até novembro de 2024, um marco histórico nas importações, com US$ 14,9 bilhões registrados, superando o total de US$ 12,6 bilhões de 2023.

Segundo a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), a previsão é de que o estado alcance US$ 16 bilhões até o fim do ano, tornando este o melhor resultado dos últimos sete anos.

O secretário de estado de Desenvolvimento Econômico, Serafim Corrêa, destacou que o desempenho reflete a força da economia regional, impulsionada pela Zona Franca de Manaus (ZFM). “Em apenas 11 meses, ultrapassamos em US$ 2,3 bilhões o volume total de importações de 2023. Este resultado representa matéria-prima para o Distrito Industrial, que transforma componentes nacionais e regionais, agregando valor e qualidade ao mercado interno do Brasil”, afirmou.

Corrêa atribui o crescimento à recuperação da economia brasileira e à competitividade dos produtos oriundos da ZFM, que oferecem preços mais atrativos e substituem importações. “Estamos vivendo um momento muito positivo para a economia do Amazonas, com reflexos diretos no desenvolvimento industrial e na geração de empregos”, completou.

Nos últimos anos, o Amazonas já vinha demonstrando avanços consistentes no comércio exterior. Em 2022, o estado importou US$ 14,1 bilhões, seguido de US$ 13,2 bilhões em 2021, US$ 9,7 bilhões em 2020 e US$ 10,1 bilhões em 2019. No entanto, os números de 2024 prometem consolidar um novo patamar histórico.

Exportações

Além disso, as exportações do Amazonas também apresentam crescimento. Até novembro deste ano, foram registrados US$ 909,6 milhões em exportações, com projeções de fechar o ano em alta em relação a 2023, que somaram US$ 922,6 milhões. Desde 2019, quando as exportações atingiram US$ 731 milhões, o Amazonas vem ampliando gradativamente sua presença no mercado internacional.

Os resultados refletem diretamente na geração de empregos, no fortalecimento das cadeias produtivas e no desenvolvimento de tecnologias voltadas à produção industrial. A Zona Franca de Manaus segue como um dos maiores pólos de atração de investimentos e inovação, consolidando o Amazonas como um ator estratégico no cenário econômico brasileiro.

*Com informações da assessoria

