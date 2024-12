VÍDEO: dupla rende segurança e assalta joalheria no Centro de Manaus

Dois homens invadiram uma joelharia na rua Barroso, no bairro Centro, Zona Sul de Manaus, nesta sexta-feira (6). Eles estavam armados, conforme imagens do sistema de monitoramento do local, e renderam o segurança. Os suspeitos levaram diversas peças da loja e estão foragidos.

Nas imagens é possível ver o segurança sendo rendido após os criminosos anunciaram o assalto. Na ação, enquanto um integrante da dupla fica com o segurança, o outro rouba peças de joias da loja e guarda em uma bolsa. Na sequência, a dupla foge.

Durante a noite de sexta-feira, a Polícia Militar do Amazonas (PMAM), por meio da Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicletas (Rocam), apreendeu uma das armas utilizadas pela dupla. O sargento Loiola explicou a ação.

“População de bem fez denúncias e conseguimos encontrar a residência de um deles, de nome Francisley. Chegando ao local, o mesmo conseguiu se evadir. Foram encontradas as munições, rádios e pente de 9 mm. Minutos depois, quando saímos da residência, denúncias anônimas diziam que uma das armas envolvidas estava escondida em um matagal. A equipe foi averiguar e a denúncia era verdade”, explicou o policial ao site Imediato.

Os nomes da dupla ainda não foram divulgados, mas os suspeitos seguem sendo procurados até o fechamento desta matéria.

Confira a ação dos criminosos

