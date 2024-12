Jornalista prepara lançamento do primeiro livro no maior evento de jornalismo esportivo do Norte do Brasil

Larissa Balieiro lança "A Mulher no Jornalismo Esportivo" na 7ª edição do Simpósio de Jornalismo Esportivo na Amazônia, no dia 14 de dezembro

Além da programação estrelada pelos cinco palestrantes confirmados, a 7ª edição do Simpósio de Jornalismo Esportivo na Amazônia, no dia 14 de dezembro, terá outra grande atração para os participantes. No dia do evento, a jornalista Larissa Balieiro lançará o seu primeiro livro “A Mulher no Jornalismo Esportivo”, obra assinada pela própria criadora do maior evento de jornalismo esportivo da região Norte do Brasil.

Às vésperas da realização de mais uma edição do Simpósio e do lançamento oficial de sua primeira obra impressa, Larissa Balieiro celebrou as conquistas e comentou sobre os desafios para tornar realidade mais um projeto de sucesso.

“É uma celebração e uma novidade que almejo há pelo menos dois anos. Colocar em um livro tudo o que vivi na última década e relembrar os fatos, foi desafiador. Sempre quis apresentar a minha visão de cobertura e trabalho. Ser mulher no futebol não é fácil, mas destacar a trajetória e entender a superação de tudo isso deixa ainda mais especial esse projeto. Vivo uma celebração de um ano abençoado com meu filho (o livro) dentro de outro projeto grandioso que é o Simpósio. É um momento ímpar e quero celebrar”, pontuou.

Obra estará disponível para venda limitada pelo valor de R$ 49,90. Foto: Janailton Falcão

Lançamento

Impresso pela editora Primeiro Lugar, o primeiro livro de Larissa Balieiro torna-se ainda a primeira obra de uma mulher da região Norte do país lançada pela editora nacional. O livro “A Mulher No Jornalismo Esportivo” será lançado oficialmente no dia 14 de dezembro, no hotel Intercity, no final da programação do VII Simpósio de Jornalismo Esportivo na Amazônia. A obra estará disponível para venda limitada pelo valor de R$ 49,90.

Repleto de histórias e bastidores das coberturas de Larissa ao longo de mais de 12 anos de carreira jornalística, o livro A Mulher No Jornalismo Esportivo conta com dez capítulos em que a autora, de forma espontânea, leva o leitor para uma imersão em sua vivência no futebol do Amazonas. Na obra, Balieiro deixa ainda uma carta direcionada às mulheres e revela seu time do coração no futebol amazonense.

Além disso, nomes como Mauro Naves assinam o livro como parte das pessoas importantes que passaram pela vida da autora nesta caminhada de projetos grandiosos. A professora e incentivadora Leila Ronize, escreve o prefácio para a felicidade da autora.

“Assim que terminei o livro, convidei a professora Leila para representar os mestres que passaram pela minha vida. Ela me incentivou de um jeito único na época de faculdade e eu sempre disse a ela que iria lançar um livro um dia, eis a promessa cumprida. A Leila é mais uma mulher forte que me motivou e me incentiva até hoje”, destacou Larissa.

