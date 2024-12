Fifa divulga calendário do Mundial de Clubes 2025; confira datas e horários

A Fifa divulgou, na manhã deste sábado (7), o calendário detalhado do Mundial de Clubes de 2025. A competição será realizada nos Estados Unidos, de 14 de junho a 13 de julho, com participação de Botafogo, Flamengo, Fluminense e Palmeiras entre as 32 equipes confirmadas.

O Palmeiras será o primeiro time brasileiro a entrar em campo no torneio. O Alviverde estreia no dia 15 de junho, às 18h (horário de Manaus), contra o Porto, de Portugal. A partida será realizada no MetLife Stadium, em Nova Jersey, próximo a Nova Iorque.

Na sequência, em 19 de junho, o Alviverde enfrenta o Al Ahly, às 12h, no mesmo estádio da estreia. Por fim, o Verdão encerra a fase de grupos encarando o time de Lionel Messi e ‘Luisito’ Suárez, o Inter Miami, no Hard Rock Stadium, em dia 23 de junho, às 21h.

Por sua vez, o Botafogo faz seu primeiro jogo pouco depois do Palmeiras, também no dia 15 de junho, mas às 22h. O duelo será contra o Seattle Sounders, o outro representante dos EUA, no Lumen Field, casa do adversário.

O Glorioso seguirá seus compromissos na competição no dia 19 de junho, quando enfrenta o PSG no Rose Bowl, em Los Angeles, Califórnia, às 21h. Por fim, o atual campeão da Libertadores encerra a fase de grupos contra o Atlético de Madrid em 23 de junho, às 15h, no mesmo estádio.

O terceiro brasileiro a estrear no Mundial será o Flamengo. A partida contra o Espérance, da Tunísia, acontece no dia 16 de junho, às 21h (de Brasília). O jogo acontece no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, maior cidade da Pensilvânia, com mando da equipe carioca.

Flamengo faz os dois primeiros jogos no Lincoln Financial Field, casa do Philadelphia Eagles na NFL. Foto: Reprodução

O Rubro-Negro seguirá seus compromissos na competição no dia 20 de junho, quando enfrenta o poderoso Chelsea, às 14h, no mesmo estádio da estreia. Por fim, os brasileiros encerram a fase de grupos contra o León, com mando da equipe mexicana, no dia 24 de junho, às 21h, no Camping World Stadium, em Orlando, Flórida.

O último brasileiro a entrar em campo é o Fluminense, que estreia no dia 17 de junho diante do Borussia Dortmund, atual vice-campeão da Liga dos Campeões, na abertura do grupo F. A bola rola às 12h, no MetLife Stadium, em Nova Jersey.

O Tricolor voltará a campo no dia 21 de junho, às 18h, contra o Ulsan HD, da Coreia do Sul, também no MetLife. Concluindo a fase de grupos, o Flu encara o Mamelodi Sundowns, da África do Sul, no Hard Rock Stadium, em Miami. O duelo está marcado para o dia 25 de junho, às 15h.

Confira os duelos dos brasileiros

Palmeiras

Palmeiras x Porto – 15/06 – 18h

Palmeiras x Al Ahly- 19h/06 – 12h

Inter Miami x Palmeiras- 23/06 – 21h

Botafogo

Botafogo x Seattle Sounders – 15/06 – 22h

PSG x Botafogo – 19h/06 – 21h

Atlético de Madrid x Botafogo – 23/06 – 15h

Flamengo

Flamengo x Esperánce – 16/06 – 21h

Flamengo x Chelsea – 20/06 – 14h

León x Flamengo – 24/06 – 21h

Fluminense

Fluminense x Borussia Dortmund- 16/06 – 12h

Fluminense x Ulsan – 20/06 – 18h

Mamelodi Soundowns x Fluminense – 24/06 – 15h

*Com informações de Lance

