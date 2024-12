Governo do AM projeta expedições de barco hospital em comunidades do interior

O governador Wilson Lima entregou, neste sábado (7), o Barco Hospital São João XXIII, que reforçará a assistência médica para comunidades do interior. As expedições da embarcação serão definidas pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM). A expectativa é realizar duas expedições por mês, cada uma com duração de sete dias.

A primeira será na próxima semana, do dia 11 a 14 de dezembro, e vai percorrer comunidades do município de Iranduba (distante 27 quilômetros da capital). A embarcação é uma parceria entre a Fraternidade São Francisco de Assis na Providência de Deus, Governo do Amazonas e Ministério Público do Trabalho da 11ª Região (MPT-AM) e outros órgãos.

“Estamos construindo um projeto na nossa Secretaria de Saúde para encaminhar ao Ministério da Saúde para que haja o reconhecimento desse tipo de serviço hospitalar na Amazônia. Essa é uma parceria muito importante e vai levar uma ajuda significativa para a nossa população do interior”, afirmou o governador Wilson Lima.

“Este barco navega em qualquer lugar e as pessoas vão poder se dirigir até ele. Nós sabemos a dificuldade que existe em relação à locomoção e é por isso que esse barco vai até as pessoas. Sonhamos um futuro, mas construímos agora no presente”, destacou o presidente da Associação e Fraternidade São Francisco de Assis na Providência de Deus, frei Francisco Belotti.

Estrutura física

Com quatro andares, equipamentos de ponta e estrutura hospitalar completa, o São João XXIII dispõe de 14 leitos, sendo dez de internação e quatro para recuperação pós-anestésica. O local conta com salas de cirurgia equipadas para oftalmologia, videocirurgia, ultrassom, mamografia, raio-X, eletrocardiograma, posto de enfermagem, farmácia, sala de coleta e triagem. No barco, há também as áreas comuns, como banheiros, elevador, cozinha, camarotes e salas administrativas.

São João XXIII dispõe de 14 leitos, sendo dez de internação. Foto: Divulgação

“O Barco Hospital São João XXIII reafirma o compromisso do Governo do Amazonas de fortalecer a saúde no interior. É uma ação muito relevante da qual o governo quer transformar em uma política pública para conseguir descentralizar cada vez mais as ações de média complexidade”, destacou a titular da SES-AM, Nayara Maksoud.

A embarcação dispõe, ainda, de espaço para duas ambulanchas que darão apoio nas expedições, além de possíveis encaminhamentos de urgência para alta complexidade, quando necessário. Mais de 80 profissionais de saúde voluntários serão alojados para atender os pacientes com uma previsão de atendimento de 200 pessoas por dia.

Outro diferencial do São João XXIII é que ele se destaca pelo compromisso com a preservação ambiental. Equipado com um sistema de tratamento de esgoto de última geração, o barco garante que os efluentes sejam devidamente tratados, evitando impactos ambientais negativos. Além disso, a embarcação adota práticas rigorosas para minimizar a emissão de poluentes.

