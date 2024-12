Sidney Leite defende mais verba para combater narcotráfico na Amazônia

O deputado federal Sidney Leite (PSD) defendeu a ampliação de investimentos e efetivos de segurança pública para combater o narcotráfico na Amazônia e, por consequência, reduzir o número de crimes ambientais na região.

As falas ocorreram, nesta terça-feira (10), durante reunião da Bancada do Norte na Câmara dos Deputados com representantes do Exército, responsável pelo Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras (SISFRON).

“Apresentei três emendas que têm o objetivo de contribuir com este programa do Exército e junto com os demais parlamentares da Bancada do Norte, iremos continuar o diálogo para incluir a proposta no orçamento de 2025”, disse Sidney Leite, que é o coordenador do grupo que junta os parlamentares dos estados da região norte brasileira.

Na Região Norte, são 13 mil quilômetros de extensão que fazem fronteira com países como Colômbia, Venezuela, Bolívia e Peru.

Sidney Leite afirmou que é fundamental combater a presença do narcotráfico no Brasil, destacando que essa questão envolve tanto a segurança nacional quanto a preservação da biodiversidade.

“É importante frisar que uma parte significativa dessa droga não fica no Brasil, ela segue para a Europa e outros destinos. Por isso, a ideia de reunir a bancada do Norte e promover esse encontro e debate se torna ainda mais relevante. Especialmente neste momento em que estamos discutindo a Lei de Diretrizes Orçamentárias e o orçamento. É essencial que possamos implementar esse debate de forma eficaz aqui na Câmara”, comentou o deputado.

O deputado do PSD do Amazonas também lembrou que o Brasil é vizinho dos países que mais produzem drogas no mundo, de onde vem boa parte do entorpecente que circula no país, e por isso deve investir no expandir a disponibilidade de recursos no SISFRON.

Ele citou a necessidade, por exemplo, de combater a presença de narcotraficantes no município de Japurá, no médio Solimões, e a lavagem de dinheiro proveniente da extração ilegal de minérios na Amazônia.

“Não podemos falar sobre a COP30, que será realizada em Belém, no Estado do Pará, sem discutir o fortalecimento das Forças Armadas na região. Reforço que não se trata apenas da garantia da soberania nacional e do controle das nossas fronteiras, mas, especialmente, para inibir de forma significativa a entrada de drogas no nosso país.”

A expectativa é que a Bancada do Norte se reúna, ainda esta semana, para debater formas de ampliar o orçamento para a Defesa e a Segurança Pública com enfoque na proteção e combate ao narcotráfico na Amazônia. A ideia é aproveitar o momento em que se discute o orçamento federal para 2025 para angariar apoios.

*Com informações da assessoria

