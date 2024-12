Construtora realiza programa de educação ambiental para estudantes em Manaus

O projeto “Conheça o Sauim-de-coleira” visa promover a educação ambiental entre crianças e adolescentes das escolas localizadas no entorno da Área de Proteção Ambiental (APA) Sauim de Manaus.

O projeto, da A MRV Engenharia lança, integra o compromisso da empresa com sua política ESG (Governança Ambiental, Social e Corporativa) e está alinhado ao Plano de Ação Nacional para a Conservação do Sauim-de-Coleira (PAN Sauim), conforme a Instrução Normativa 02/2015 do Ministério do Meio Ambiente.

Ao todo, mais de duas mil crianças e adolescentes serão impactados por apresentações teatrais da peça “O Casamento da Filha de Mapinguari”, encenada pela renomada Companhia de Teatro Vitória Régia.

O espetáculo, adaptado pelo diretor Nonato Tavares, apresenta o sauim-de-coleira como mestre de cerimônias, ressaltando a importância da preservação dessa espécie ameaçada, que é símbolo da biodiversidade amazônica.

Combinando arte e educação, a peça utiliza elementos lúdicos e pedagógicos para transmitir uma mensagem de conscientização ambiental, destacando a necessidade de convivência harmônica entre humanos e natureza.

A iniciativa busca engajar as novas gerações na proteção do sauim-de-coleira e na preservação da floresta amazônica. As próximas edições serão realizadas no ano que vem.

Esta ação reforça o compromisso da MRV Engenharia com a sustentabilidade e o desenvolvimento de comunidades onde atua, promovendo impactos sociais e ambientais positivos.

*Com informações da assessoria

