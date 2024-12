Feira Criativa de Natal agita a Orla da Glória em Manaus

A Orla da Glória, na Zona Oeste de Manaus, será transformada em um verdadeiro paraíso natalino durante a “Feira Criativa – Edição de Natal”, que ocorrerá de 13 a 15 de dezembro, a partir das 17h.

O evento, gratuito é voltado para toda a família, e promete uma série de atrações imperdíveis.

Além da tradicional chegada do Papai Noel, o público poderá desfrutar de apresentações teatrais e corais realizados pela comunidade local, bingo, sorteios, brincadeiras, feira de empreendedores, barracas de guloseimas e uma exposição de artesanato e produtos diversos.

Organizado pelo Instituto Benfazer e com o apoio cultural da ManausCult, o evento visa proporcionar momentos de alegria e confraternização.

O sábado será um dia especial com a chegada do Papai Noel e distribuição de brinquedos, além do emocionante Auto de Natal, apresentado pelos jovens do Projeto Arte na Praça e pelo Coral Luz e Vida do Instituto.

“Um dos momentos mais aguardados é o Auto de Natal que terá a participação e envolvimento comunitário. Estamos ansiosos para mostrar ao público este trabalho feito com muito amor e dedicação”, diz Nizia Sato, presidente do Instituto Benfazer.

Nizia destaca que durante os três dias haverá bingo com diversos prêmios para os participantes.

“A ‘Feira Criativa Benfazer – Especial de Natal’ será uma ocasião, não só de promoção de oportunidades por meio da exposição e venda do artesanato produzido pela comunidade, mas de diversão para toda a família e encontro dos comunitários que, devido às atividades cotidianas, nem sempre podem confraternizar”, acrescenta.

Para a criançada, o evento oferecerá recreação com atividades ao ar livre e muitos brinquedos, garantindo diversão para todos.

“Não perca esta oportunidade de vivenciar o espírito natalino em um ambiente acolhedor e festivo”, convida a presidente.

*Com informações da assessoria

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱