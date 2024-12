PF faz operação contra garimpo ilegal no Rio Solimões, no AM

A Polícia Federal iniciou a Operação Terra Viva no Amazonas, de 9 a 12 de dezembro, com o objetivo de combater o garimpo ilegal no Rio Solimões. A ação visa proteger comunidades indígenas no Alto Solimões, remover garimpeiros e destruir equipamentos utilizados na extração ilegal de ouro.

Os trabalhos tem parceria com o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e a Fundação Nacional do Índio (Funai).

Até o momento, foram destruídas dez dragas e outros aparelhos usados na prática criminosa. A operação foca na preservação dos rios perto de Tabatinga, Santo Antônio do Iça e afluentes, áreas de grande importância para as tribos indígenas e comunidades ribeirinhas locais.

A operação também combate a degradação ambiental e busca identificar os principais receptadores e financiadores do garimpo ilegal. Os envolvidos poderão responder por crimes como usurpação de bens da União, dano ambiental e lavagem de dinheiro.

