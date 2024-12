Sem sequelas, Lula deve voltar às atividades na próxima semana

A equipe médica do hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, informou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) reagiu bem ao procedimento para drenar uma hemorragia intracraniana e está lúcido. A expectativa é que o líder fique em observação por mais 24 horas na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e receba alta na próxima semana.

Lula deu entrada no Hospital Sírio-Libanês, em Brasília, na noite de segunda-feira (9) depois de sentir um mal-estar, acompanhado por dores de cabeça. No local, ele passou por uma ressonância magnética, que detectou uma hemorragia intracraniana de um hematoma decorrente do acidente domiciliar ocorrido em 19 de outubro.

O presidente, então, foi transferido para a unidade do hospital em São Paulo, onde passou pelo procedimento cirúrgico – conhecido como trepanação. No caso de Lula, as perfurações no crânio foram feitas em duas lâminas da meninge, seguidas da colocação de um dreno, por onde sai o sangue acumulado após a hemorragia.

Ao todo, o procedimento durou aproximadamente duas horas. Roberto Kalil, médico de Lula, afirmou que os orifícios feitos no crânio do presidente são pequenos e terão cicatrização espontânea, sem necessidade de intervenção futura.

“O presidente não teve sequela alguma, nem alteração de movimento, absolutamente nada. Então, ele está estável, conversando normalmente. Veja, não teve nenhum comprometimento do cérebro. O tempo de internação, se tudo correr bem, como está correndo, ele deve voltar à Brasília no começo da semana”, disse Kalil.

*Com informações SBT News

