Mais de 37 toneladas de alimentos e kits de tratamento de água são enviadas para comunidades no AM

O Governo do Amazonas, por meio da Fundação Estadual dos Povos Indígenas do Amazonas (Fepiam), enviou nesta quarta-feira (11), a segunda remessa de ajuda humanitária de 37 toneladas de alimentos às comunidades indígenas do Vale do Javari e de Tabatinga.

Ao todo, 31 comunidades serão beneficiadas pela iniciativa, que também inclui o envio de kits para tratamento de água potável, um recurso escasso na região. Desde o começo da operação, mais de 300 comunidades já receberam ajuda humanitária.

A operação conta com o apoio estratégico do Comando Militar da Amazônia, que está auxiliando no transporte dos insumos e da equipe técnica até as áreas mais remotas.

A ação visa garantir a segurança alimentar das comunidades indígenas e reduzir os impactos da crise de abastecimento de água potável, que tem prejudicado gravemente a população local durante o período de estiagem.

Segundo Joabe Leonam, diretor técnico da Fepiam, a iniciativa reafirma o compromisso do governo estadual com os povos indígenas. “Nosso foco é oferecer um apoio abrangente às comunidades mais vulneráveis. Não é apenas uma questão de distribuição de alimentos, mas de garantir condições de vida dignas”, afirmou.

A iniciativa faz parte de um trabalho contínuo da fundação, dedicado a promover saúde, sustentabilidade e bem-estar entre os povos indígenas do Amazonas. Para isso, a Fepiam tem intensificado seus esforços em identificar e atender às necessidades mais urgentes das comunidades.

Além disso, a fundação segue acompanhando de perto a situação e planeja ampliar o alcance das ações para atender outras áreas do estado que enfrentam dificuldades semelhantes. Essa estratégia busca fortalecer as comunidades e garantir resiliência em tempos de crise ambiental.

