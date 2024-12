Adolescente é apreendido por torturar jovem em boca de fumo

Um adolescente de 16 anos foi apreendido pela Polícia Civil em Boa Vista (RR), suspeito de sequestrar e torturar um jovem de 24 anos devido a uma dívida de drogas e a um suposto furto de celular. O caso, que ocorreu em 24 de setembro, foi divulgado pelas autoridades nesta última terça-feira (10).

De acordo com o delegado Leonardo Strunz, da Delegacia de Defesa da Infância e juventude (DDIJ), o adolescente teria participado do crime junto com dois adultos. A vítima foi retirada da casa de seu avô sob ameaça de faca e levada a uma boca de fumo, onde sofreu agressões e foi torturada por mais de três horas.

“A vítima foi torturada e conseguiu escapar, mas foi recapturada e novamente levada ao mesmo local, onde as agressões continuaram. O ato só foi interrompido após a chegada do pai da vítima, que negociou com os suspeitos”, explicou o delegado.

O caso foi denunciado às autoridades depois que a vítima foi atendida no Hospital Geral de Roraima (HGR), apresentando sinais de agressões e tortura. A Polícia Militar (PM) foi acionada e encaminhou o caso à Polícia Civil de Roraima (PC-RR).

Além da apreensão do adolescente, os dois adultos envolvidos foram indiciados e tiveram pedidos de prisão preventiva solicitados à Justiça. A operação que resultou na identificação e detenção dos suspeitos foi batizada de “Clash of Order” (Choque de Ordem), destacando a atuação do Estado na repressão a crimes. As investigações continuam para apurar outros possíveis envolvidos.

*Com informações do Metrópoles

