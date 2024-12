Governo do Amazonas e Prefeitura de Manaus divulgam calendário de Matrículas para 2025

Mais de 830 mil vagas serão disponibilizadas nas redes públicas de ensino do Amazonas para o ano letivo de 2025. Desse total, 262.048 mil serão para novos alunos, das quais 184.656 são para a rede estadual e 77.392 para a rede municipal de Manaus.

Os dados foram apresentados na manhã desta quarta-feira (11), pela Secretaria de Estado de Educação e Desporto Escolar e Secretaria Municipal de Educação (Semed), durante divulgação do calendário de matrículas para 2025.

O calendário inclui os processos de rematrículas automáticas, reordenamentos, transferências (inclusive de alunos com deficiência), matrícula de novos alunos e atendimento a retardatários.

A reserva de vagas será feita prioritariamente pelo site, tanto para rede municipal de Manaus quanto para a rede estadual, nos 62 municípios. Além do site, todas as escolas das redes estadual e municipal de Manaus estarão abertas para atender o público que não tem acesso à internet.

“É importante ressaltarmos que a Secretaria de Estado de Educação e a Secretaria Municipal de Educação de Manaus estão juntas para que nós possamos fortalecer ainda mais o direito dos nossos estudantes de estarem na escola e permanecerem na escola”, ressaltou a Secretária de Estado de Educação, Arlete Mendonça.

As rematrículas automáticas para alunos da rede estadual do Amazonas já iniciam no próximo dia 13 de dezembro e seguirão até o dia 3 de janeiro de 2025. Para alunos da rede municipal de Manaus, as rematrículas automáticas iniciam no dia 16 de dezembro e seguirão também até o dia 3 de janeiro de 2025. Todo o processo de matrículas será realizado pelas próprias escolas.

Em seguida, ocorrerá o encaminhamento do reordenamento (de todos os ensinos), no dia 6 de janeiro. Pais ou responsáveis terão que confirmar o reordenamento nos dias 7 e 8 de janeiro, nas novas escolas dos alunos. O reordenamento é destinado aos discentes cuja escola atual não oferece continuidade de ensino. Esse processo já está em curso, por meio da Gerência de Pesquisa e Estatística (Gepes), da Secretaria de Estado de Educação, e da Gerência de Matrículas da Semed-Manaus.

O próximo passo é referente à transferência e matrícula de alunos novos com deficiência, que têm prioridade de atendimento, baseada na Lei 13.146 – Estatuto da Pessoa com Deficiência, que acontece nos dias 09 e 10 de janeiro.

Após as prioridades, as transferências seguem com os demais estudantes que já são da rede pública do Amazonas, no período de 13 a 14 de janeiro. Esse procedimento poderá ser feito on-line, por meio do site das matrículas (https://matriculas.am.gov.br), ou presencial nas mais de 1,1 mil escolas da rede estadual e da rede municipal de Manaus.

Novos alunos

O processo de matrícula para novos alunos, tanto da rede estadual, quanto da rede municipal, poderão ser realizados de forma on-line pelo https://matriculas.am.gov.br, onde deverá ser feito um cadastro prévio, ou de maneira presencial, nas escolas públicas.

Entre 9 e 10 de janeiro, serão realizados os atendimentos para alunos com deficiência (de todos os ensinos). E de 15 a 17 de janeiro, todos os demais alunos novatos.

O atendimento para novos alunos da rede municipal, pode ser feito de maneira online por meio do site matriculas.am.gov.br, onde é necessário realizar um cadastro prévio, ou presencialmente, nas escolas da rede municipal.

Vagas

Para o ano letivo 2025, a rede estadual de ensino ofertará 536.737 mil vagas, tanto na capital, quanto no interior. A estimativa é de que 352.081 sejam de rematrículas e reordenamentos, e 184.656 de estudantes novatos.

Já na rede municipal da capital, a Semed rematriculará 215.917 mil discentes e ofertará 77.392 novas vagas, podendo chegar a 293.309 mil vagas de alunos matriculados.

Matrícula

Caso não seja possível realizar a matrícula presencialmente, o candidato pode solicitar a reserva de vaga para os seguintes níveis de ensino: Educação Infantil, Ensino Fundamental (1º ao 9º ano), Ensino Médio (1ª a 3ª série) e Educação de Jovens e Adultos (EJA). A reserva de vaga tem validade de três dias úteis, após esse período, perderá a validade e será necessário solicitar uma nova reserva.

A matrícula será efetivada somente quando o responsável legal ou o próprio aluno maior de 18 anos comparecer à escola com a documentação necessária. A matrícula é gratuita, sendo proibido o condicionamento à cobrança de taxas ou qualquer exigência financeira ou material.

Durante a coletiva, o subsecretário de gestão em exercício da Semed, Evaldo Bezerra, falou sobre as novas vagas na rede municipal e destacou o compromisso da secretaria municipal com a educação primária.

“A Semed Manaus está oferecendo mais de 78 mil vagas em todas as fases, níveis e modalidades de ensino, tendo em vista que a educação municipal tem como sua base legal a responsabilidade pela educação infantil”, ressaltou o subsecretário Evaldo Bezerra.

Creches

Para as matrículas nas creches municipais, o período de inscrição se inicia no dia 06 de janeiro de 2025 e segue até o dia 09 de janeiro de 2025. A inscrição será realizada unicamente por meio do site inscricaocreche.semed.manaus.am.gov.br.

O resultado das inscrições confirmando suas efetivações será divulgado no dia 17 de janeiro de 2025 e pode ser confirmado por meio do site inscricaocreche.semed.manaus.am.gov.br, redes sociais da Secretaria Municipal de Educação ou nas unidades das creches.

A confirmação da matrícula deve ser feita pelas famílias contempladas nas creches municipais a partir do dia 20 de janeiro de 2025, até o dia 22 de janeiro de 2025.

Para agilizar o processo de matrícula, é fundamental ter em mãos os seguintes documentos: Certidão de nascimento da criança, RG e CPF dos pais ou responsáveis, Comprovante de residência atualizado, Cartão de vacinação da criança e Número de Identificação Social (NIS), caso possua.

As etapas para realizar a matrícula são acessar o site oficial da matrícula online e consultar as vagas abertas; iniciar o processo clicando no ícone “matrícula online”; realizar a pré-matrícula online, acessando o site com o CPF e senha, ou por meio da conta gov.br; caso ainda não tenha uma conta, crie um cadastro clicando no ícone amarelo “cadastre-se”; preencher os dados solicitados, tanto da criança quanto dos pais ou responsáveis; após a pré-matrícula, Semed realizará a alocação das vagas conforme a disponibilidade, enviando a confirmação da matrícula.

Canais de atendimento

A Seduc disponibiliza, em caso de dúvidas, os seguintes canais de comunicação: Telefone: 0800 092 5050; WhatsApp: 800 092 5050 e o e-mail: [email protected]. Na Semed, os canais de atendimento são os e-mails [email protected] e [email protected].

Tecnologia

Desenvolvido pela Processamento de Dados Amazonas S.A (Prodam), o site matriculas.am.gov.br é totalmente responsivo e pode ser acessado por computadores e dispositivos móveis como tablets e smartphones.

O site oferece recursos de acessibilidade para pessoas com baixa visão, cegueira e deficiência auditiva, além de contar com versões em português, espanhol e inglês, garantindo atendimento inclusivo e abrangente.

Nele, responsáveis e alunos encontram informações essenciais, como o calendário de matrículas, a relação das escolas (com localização geográfica), os documentos necessários para realizar a matrícula, além de uma área de perguntas e respostas com as principais dúvidas sobre o processo.

De acordo com o Diretor administrativo-financeiro da Prodam, Abel Neto, todo o design e as ferramentas do site são pensadas para facilitar o cadastro dos novos alunos.

“O site foi atualizado, continua com os três idiomas dando suporte para os imigrantes que estão na nossa região e continuamos também utilizando um sistema de inteligência artificial que dá suporte ao acesso de ponta a ponta com celeridade, qualidade e segurança”, afirmou.

Cadastro

Para os alunos novatos na rede pública de ensino, a primeira etapa para solicitar a matrícula é o cadastro on-line dos responsáveis, que já pode ser feito no site. Basta inserir o nome, e-mail e CPF do responsável. O sistema enviará um código para a caixa de entrada do e-mail informado e esse código deve ser inserido na tela de cadastro inicial. Só depois dessa etapa será possível dar seguimento ao cadastro do responsável e do aluno.

Também é possível acessar o site utilizando as credenciais do Gov.BR, o Portal de Serviços do Governo Federal.

Inteligência Artificial

Desde 2023, a Prodam utiliza inteligência artificial para otimizar o processo de matrículas nas redes públicas de ensino estadual e municipal de Manaus. Em 2025, a tecnologia será aprimorada para garantir mais eficiência, segurança e agilidade, especialmente nos primeiros momentos após a liberação das matrículas.

No ano passado, o sistema registrou 18.719 reservas de vagas na primeira hora, o que justifica a necessidade de monitoramento avançado. Com os aprimoramentos, o sistema será mais robusto, capaz de identificar padrões em tempo real, prever picos de acesso e otimizar os recursos para garantir o funcionamento contínuo e sem falhas.

