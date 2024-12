Homem se esconde na casa da ex e tenta matá-la a facadas no Amazonas

Um homem de 36 anos foi preso em flagrante na segunda-feira (9), por tentativa de feminicídio contra a ex-companheira, de 56 anos.

O crime aconteceu na avenida Ademar Grana Viana, bairro Jardim Primavera, no município de Itapiranga, interior do Amazonas.

De acordo com o delegado João Manoel, que está respondendo pela 38ª DIP, a vítima foi ouvida em depoimento na delegacia e contou que, ao chegar do trabalho à noite, no mesmo dia da prisão, percebeu que a porta da sua casa estava entreaberta e encontrou o homem escondido nas dependências do imóvel. Em ato contínuo, ele foi em direção a ela com uma faca e atingiu a sua mão.

“Com receio de ser golpeada em outras áreas, a vítima travou luta corporal com o infrator, que fugiu devido aos gritos de socorro dela. Então uma guarnição da Polícia Militar recebeu a informação sobre o delito e localizou o autor nas proximidades do local do fato, em posse da faca utilizada para atingir a mulher, que ainda estava com manchas de sangue”, falou o delegado.

Conforme o delegado, o suspeito foi levado à delegacia, onde foram encontradas duas ocorrências registradas por violência doméstica, em 2023, sendo uma contra a própria vítima e outra contra a filha dela, que foi agredida fisicamente pelo autor.

O autor foi autuado em flagrante delito pela prática do crime de feminicídio, na forma tentada, estando à disposição da Justiça para realização da Audiência de Custódia.

*Com informações da assessoria

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱