Homem é preso ao agredir e ameaçar ex-companheira em Manaus

Autor chegou a ir ao trabalho da vítima, para intimidá-la com ameaças

Um homem de 40 anos foi preso nesta quarta-feira (11), por descumprimento de medida protetiva contra a ex-companheira, de 47 anos, em Manaus.

Segundo a delegada Patrícia Leão, titular da unidade especializada, no dia 25 de novembro, a vítima registrou um Boletim de Ocorrência (BO) e relatou que teria sido agredida e ameaçada pelo ex-companheiro, em um episódio de violência doméstica. Em razão disso, foi solicitada uma medida protetiva em seu favor.

“Dias depois, o homem fez diversas ligações para a vítima, a ameaçando. Ele chegou, inclusive, a ir ao local de trabalho dela com o intuito de intimidá-la e fazer mais ameaças, pois não aceitava o término da relação”, explicou a delegada.

Segundo a delegada, a vítima novamente compareceu à delegacia para relatar as novas ameaças e, então, foi representada pela prisão preventiva do suspeito. Ele foi preso no momento em que se apresentou na delegacia.

O homem responderá por descumprimento de medida protetiva e ficará à disposição do Poder Judiciário.

*Com informações da assessoria

