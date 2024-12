Beyoncé divulga novo vídeo para show no intervalo da partida de Natal da NFL

A artista irá se apresentar no Halftime Show durante a partida entre os times Houston Texas e Baltimores Ravens

A cantora Beyoncé, 43, compartilhou, nesta quarta-feira (11), um novo vídeo para divulgar sua participação no especial de Natal da Liga de Futebol Americana (NFL), que acontece no próximo dia 25 de dezembro, com transmissão pela Netflix.

Voz de grandes hits da indústria musical, a artista irá se apresentar no Halftime Show durante a partida entre os times Houston Texas e Baltimores Ravens.

Na publicação, Knowles surgiu trajando um look completamente branco, com calça, top e casaco de plumas. Além dos acessórios, a estrela fez referência ao Cowboy Carter, seu mais recente álbum, usando um chapéu na mesma tonalidade.

“A Cowboy Carter Christmas. HOUSTON, TEXAS, 12.25”, escreveu ela na publicação.

Até o momento, outros detalhes sobre a aguardada apresentação estão mantidos em segredo. No entanto, a Netflix adiantou que a estrela deverá levar alguns convidados especiais que participaram do disco.

Esse será a terceira apresentação de Beyoncé durante um show de intervalo da NFL, já que ela fez os shows nas edições de 2013 e 2016 do Super Bowl.

*Com informações da CNN Brasil

