PF mira grupo criminoso suspeito de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro no AM

Na manhã desta quinta-feira (12), a Polícia Federal deflagrou um desdobramento da Operação Barões do Arcanjo, com o objetivo de desarticular grupos criminosos envolvidos no tráfico interestadual de drogas e lavagem de dinheiro na região do Alto e Médio Rio Negro, especificamente em São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas.

Após a primeira fase da operação, foi identificado um dos principais líderes do esquema criminoso, responsável pela logística do tráfico e pela lavagem de capitais através de empresas de fachada. O envolvido também está relacionado à ocultação de bens adquiridos com recursos ilícitos.

As investigações revelaram o uso de códigos e expressões disfarçadas em conversas entre os suspeitos e o rastreamento de grandes quantidades de drogas em transporte. Além disso, o grupo criava empresas, como um bar e um centro empresarial, para esconder os lucros do tráfico.

Durante a ação de hoje, foram cumpridos um mandado de prisão preventiva e três mandados de busca e apreensão na capital. Os crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e lavagem de dinheiro podem resultar em penas superiores a 30 anos de prisão.

