Abastecimento de água em Manaus será normalizado em 48 horas após reparo em tubulação, diz concessionária

Na noite desta quarta-feira (11), a Águas de Manaus concluiu o reparo em uma tubulação de grande porte na Avenida Coronel Teixeira, no bairro Ponta Negra. Com a estrutura restabelecida, o abastecimento de água nas zonas Norte, Oeste e Centro-Oeste de Manaus está sendo gradualmente recuperado, com previsão de normalização total em até 48 horas.

O trecho da Avenida Coronel Teixeira, que esteve interditado devido à obra, será asfaltado e liberado na madrugada desta quinta-feira (12). A retomada do fornecimento de água começará pelas áreas de menor altitude, sendo bombeada gradualmente para as regiões mais elevadas.

A Águas de Manaus também disponibilizou carros-pipa para as áreas mais afetadas, e a população pode solicitar o serviço pelo número 0800 092 0195 ou via WhatsApp.

Força-Tarefa e Apoio à População

A manutenção exigiu o esforço de mais de 100 colaboradores da Águas de Manaus, que trabalharam durante mais de 15 horas para reparar o vazamento detectado na madrugada de quarta-feira (11), em uma adutora que percorre mais de 35 km entre a Ponta do Ismael e o bairro de Santa Etelvina.

Além disso, a empresa prestou apoio a seis imóveis que sofreram danos materiais, oferecendo serviços de limpeza e realizando levantamento para ressarcimento. A operação também contou com o apoio de órgãos como o IMMU e a Ageman.

