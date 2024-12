MP pede suspensão da venda de ingressos para o Festival de Parintins 2025 por práticas irregulares

A principal irregularidade apontada é a venda de ingressos apenas em pacotes para as três noites do evento, o que, segundo o MP, configura uma prática de venda casada

O Ministério Público do Estado do Amazonas (MPAM), por meio das Promotorias de Justiça de Parintins e da Defesa do Consumidor, ajuizou uma Ação Civil Pública (ACP) para suspender a comercialização de ingressos para o Festival de Parintins 2025 até que sejam corrigidas as práticas irregulares na venda.

A principal irregularidade apontada é a venda de ingressos apenas em pacotes para as três noites do evento, o que, segundo o MP, configura uma prática de venda casada, vedada pelo Código de Defesa do Consumidor.

Ações solicitadas pelo MPAM:

Venda de ingressos avulsos : O MPAM exige que pelo menos 50% dos ingressos sejam vendidos separadamente por noite, além de permitir a venda de pacotes completos.

: O MPAM exige que pelo menos 50% dos ingressos sejam vendidos separadamente por noite, além de permitir a venda de pacotes completos. Garantia da meia-entrada : A ação também exige que o benefício da meia-entrada seja assegurado para grupos prioritários, como idosos, estudantes e pessoas com deficiência.

: A ação também exige que o benefício da meia-entrada seja assegurado para grupos prioritários, como idosos, estudantes e pessoas com deficiência. Indenização por danos morais coletivos: O MPAM requer a condenação dos responsáveis ao pagamento de R$ 1,5 milhão por danos morais coletivos, valor que será destinado aos fundos estadual e municipal de defesa do consumidor.

Contexto e irregularidades identificadas pelo MPAM

A Ação Civil Pública é fruto de um Inquérito Civil instaurado após uma denúncia de irregularidades na venda de ingressos para o Festival de Parintins 2024. A análise do contrato entre a Amazon Best Turismo e Eventos Ltda. e as Associações Folclóricas revelou que, embora estivesse prevista a venda de ingressos avulsos, essa prática não foi cumprida, obrigando os consumidores a adquirirem pacotes para o evento completo.

Além disso, o MPAM identificou uma distribuição desigual de ingressos entre patrocinadores e o público em geral, o que prejudicou especialmente os consumidores mais vulneráveis.

O MPAM também requer a aplicação de multas em caso de descumprimento das medidas solicitadas, a fim de garantir um acesso mais justo e equilibrado aos ingressos do Festival de Parintins 2025.

