Venda de panetones e rabanadas aquecem a economia em Manaus

Neste final de ano, é comum que as famílias manauaras procurem doces tradicionais, como panetones e rabanadas, para complementar a ceia natalina. O momento é aguardado ansiosamente por empreendedores que aproveitam o período para aumentar a renda.

Segundo a economista Denise Kassama, apesar do aumento da inflação, é esperado que as vendas neste final de ano sejam positivas, uma vez que a taxa do desemprego caiu, e assim, mais pessoas terão poder de compra.

“Evidente que há uma expectativa de crescimento de vendas dos produtos genuinamente natalinos como panetones, espumantes. Faço também uma ressalva, ou melhor, uma ponderação que o consumidor tem que estar atento. A gente está num momento onde a taxa do dólar está muito alta. Isso significa que produtos de origens estrangeiras, vão estar bem mais caro nesse Natal”, destacou a profissional.

Para economizar sem deixar de lado a magia do Natal, muitos amazonenses encomendam doces de lojas que atuam de forma online, por conta da praticidade.

A empresária Anne Michele, da doceria Cantinho Adocicado, contou ao Em Tempo que a procura por panetones aumentou neste mês, principalmente pela internet.

“Dezembro nunca nos decepciona, as encomendas estão a todo vapor e estamos com uma demanda muito boa. A demanda está maior, e vale ressaltar que nos últimos anos tem crescido, acredito que as pessoas têm preferido os produtos caseiros com sabores mais marcantes. Por conta da praticidade e rapidez, cada vez mais pessoas preferem comprar online hoje em dia”, disse.

Anne Michele alerta que, devido à proximidade da data, muitos manauaras acabam deixando a encomenda para última hora.

“Quanto mais próximo às datas comemorativas, mais pedidos. Muitos deixam tudo para cima da hora, embora nem sempre conseguimos atender todos, nossa expectativa é sempre atender o máximo que possível”, enfatizou a empresária.

A mesma situação ocorre com a empresa Doce Vida. De acordo com a proprietária Luna Ramos, muitos pedidos são feitos em cima da hora e por conta disso, alguns clientes podem ficar sem rabanada durante a ceia de Natal.

“É por isso informo que nossos produtos são limitados, informo para meus clientes que se antecipem, pois precisamos organizar estoque e rota de entrega bem organizada para o grande evento: nosso Natal”, relatou Luna.

Diferente do Cantinho Adocicado, que prioriza a venda de panetones, a Doce Vida trabalha na produção de rabanada. Com a chegada do final de ano, a loja recebeu um aumento expressivo de encomendas e para suprir a demanda, foi necessário contratar mais funcionários.

“Só trabalhamos pelo internet, não tenho loja física. Todo ano criamos expectativas de vendas maiores que o ano anterior, e esse ano não será diferente. Aumentamos a quantidade de embalagens e de funcionários. A demanda está cada vez mais intensa, iremos participar de eventos e confraternizações, mas também atendemos algumas empresas”, relatou a empresária.

Ecommerce

O aumento do ecommerce já era esperado pelo setor. Segundo o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), em 2023, o comércio eletrônico movimentou R$ 196,1 bilhões, marcando um aumento de 4,8% em relação a 2022, quando o volume de negócios foi de R$ 187,89 bilhões.

“A expectativa é que o Natal alavanque bastante as vendas, seja bem superior ao ano passado, principalmente no que tange ao ecommerce, onde há uma expectativa de crescimento de 18% em relação ao ano passado. Você tem mais compras, o comércio está vendendo mais, está empregando mais e está gerando renda na economia. Se o comércio está vendendo mais, é porque ele demandou mais da indústria, que também produziu mais, gerou mais emprego e gerou renda na economia”, finaliza Denise Kassama.

