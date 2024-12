Comerciante é preso por manter em cárcere e torturar homem em tabacaria em Manaus

João Bezerra de Lima, de 42 anos, foi preso na quarta-feira (11), pelo homicídio qualificado de Davi Benjamin Bezerra de Menezes, de 31 anos. O autor é proprietário de uma tabacaria, localizada no bairro Jorge Teixeira, Zona Leste.

Durante a prisão do proprietário do estabelecimento, o segurança do local, Gouberto Douglas de Amorim Batista, também foi preso, após ser constatado um mandado de prisão em aberto em seu nome, em razão de uma tentativa de homicídio.

Em coletiva de imprensa realizada nesta quinta-feira (12), o delegado-geral adjunto, Guilherme Torres, pontuou que até o momento, neste ano, a DEHS superou os números de prisões em comparação ao ano passado, com 277 prisões. Entre elas, estão a do dono da tabacaria e o segurança do local.

“Essas prisões são resultado de uma investigação realizada pela equipe da DEHS, que atuou de forma incansável desde o dia em que tomaram conhecimento da ação criminosa. Isso demonstra o comprometimento da Polícia Civil em garantir a segurança pública em Manaus”, informou Guilherme Torres.

Investigação

De acordo com a delegada Deborah Barreiros, adjunta da DEHS, as investigações estavam em andamento pois foi solicitada e deferida pela Justiça um mandado de busca e apreensão ao local do crime, bem como de prisão temporária em nome de João. Na data de ontem, as equipes da DEHS e DPTC foram ao endereço para coleta de provas e encontraram materialidade suficiente, e a ordem judicial expedida em nome do autor foi cumprida.

“Além disso, foi constatado nos procedimentos que o segurança da tabacaria tinha um mandado de prisão em aberto por homicídio tentado, o qual também foi cumprido. Ele também tem possível envolvimento nas agressões à vítima, o que ainda está em análise”, informou Barreiros.

Crime

Segundo a delegada, no dia do crime, familiares da vítima receberam uma mensagem relatando que David estava sendo agredido e registraram a denúncia na DEHS. Ele costumava frequentar o estabelecimento para realizar suas compras. E à tarde retornou para buscar algumas das mercadorias que havia deixado lá, quando foi surpreendido por João.

“O David foi mantido cárcere e submetido a agressões por volta das 16h15, por suspeita de fraudes no estabelecimento, e apenas por volta das 17h40, com a chegada de seus familiares, ele foi liberado. Devido à gravidade dos ferimentos, ele foi encaminhado a uma unidade hospitalar também na zona leste, e foi a óbito depois de quatro dias”, finalizou a delegada.

A perita do DPTC, Sâmia Tiradentes, explicou que a equipe da DEHS solicitou apoio, e dois peritos foram deslocados para realizar a análise e a coleta de provas no local do crime. Utilizando reagentes específicos, foi possível detectar a presença de sangue, que foi posteriormente encaminhado para análises complementares.

“Além disso, outras informações detalhadas constarão nos laudos periciais, que serão enviados à unidade policial”, acrescentou.

João Bezerra de Lima responderá por homicídio qualificado. E o segurança teve o mandado cumprido por tentativa de homicídio. Ambos passarão por audiência de custódia e ficarão à disposição da Justiça.

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱