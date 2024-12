Escola Estadual em Manaus oferece vagas para EJA em 2025

As matrículas seguem o calendário estabelecido pela Secretaria de Estado de Educação do Amazonas (Seduc/AM).

A Escola Estadual Marechal Hermes, localizada na Zona Oeste de Manaus, abre inscrições para turmas do ensino fundamental (6º ao 9º ano) e ensino médio para a Educação de Jovens e Adultos (EJA), para o ano letivo de 2025.

As aulas serão realizadas no período noturno. As vagas são destinadas a candidatos com idade mínima de 15 anos completos ou que completem até 31 de março para os anos finais do ensino fundamental, e 18 anos completos ou que completem até 31 de março para o ensino médio.

Os interessados devem realizar suas inscrições por meio de formulário online, e as matrículas serão efetuadas na secretaria da escola, conforme calendário estabelecido pela Secretaria de Estado de Educação do Amazonas (Seduc/AM).

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱