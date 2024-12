Jovem é morto a facadas e tem moto roubada a caminho do trabalho, em Manaus

Abraão Barbosa da Silva, de 21 anos, foi assassinado com golpes de faca na noite desta quinta-feira (12), na rua 8, no bairro Cidade de Deus, Zona Norte de Manaus. O crime ocorreu por volta das 21h. O suspeito, que não teve a identidade revelada, foi preso cerca de uma hora após o homicídio.

Segundo a Polícia Militar, Abraão estava a caminho do trabalho quando foi abordado pelo agressor. Ele foi atacado com vários golpes de faca e não resistiu aos ferimentos, morrendo no local. O suspeito fugiu levando a motocicleta da vítima.

A PM iniciou buscas pela região, baseadas nas informações fornecidas por testemunhas. O suspeito foi encontrado pouco depois, em posse da moto de Abraão.

Durante a abordagem, ele alegou que estava apenas guardando a moto para o autor do crime. O homem foi detido e levado ao 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

O Instituto Médico Legal (IML) e o Departamento de Polícia Técnico-Científica do Amazonas (DPTC) realizaram os procedimentos periciais e a remoção do corpo no local do crime.

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱