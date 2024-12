Lula ‘permanece lúcido e orientado’ após retirada de dreno, diz hospital

O dreno colocado no crânio do presidente Lula foi retirado no início da noite desta quinta-feira (12). De acordo com boletim médico do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, o procedimento correu bem.

Ainda de acordo com o hospital em que Lula está internado, o presidente “permanece lúcido e orientado, conversando normalmente, alimentou-se bem e recebeu visitas de familiares”.

Na manhã desta quinta, Lula passou por uma embolização de artéria meníngea média, cujo objetivo é bloquear o fluxo sanguíneo entre artérias da cabeça para prevenir um novo sangramento – como o que levou o petista a ser operado.

Roberto Kalil Filho, médico pessoal de Lula, explicou que o procedimento já era previsto desde a intervenção cirúrgica, e que consiste em um desdobramento rotineiro para casos como o do presidente.

“Já estava sendo discutido, como complemento à cirurgia inicial, essa embolização, porque quando você drena o hematoma, existe uma possibilidade de, no futuro, as pequenas artérias causarem um sangramento. Este novo procedimento é para minimizar o risco disso acontecer. E [o procedimento] é de baixo risco”, disse Kalil Filho.

O médico acrescentou que o procedimento não deve retardar a alta de Lula, prevista para o início da próxima semana.

Leia o boletim na íntegra:

O Presidente Luiz Inácio Lula da Silva segue internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, sob cuidados intensivos.

Pela manhã, foi submetido a um procedimento endovascular (embolização da artéria meníngea média).

Na parte da tarde, realizou novos exames laboratoriais e, no início da noite, foi retirado o dreno intracraniano, sem intercorrências.

Permanece lúcido e orientado, conversando normalmente, alimentou-se bem e recebeu visitas de familiares. O Presidente continua sob acompanhamento da equipe médica, liderada pelo Prof. Dr. Roberto Kalil Filho e pela Dra. Ana Helena Germoglio.

*Com informações SBT News

