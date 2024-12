Tatá Werneck se pronuncia após acusação de assédio feita por ex-assistente

Gabriel Muller fez uma denúncia nas web contra a apresentadora do Lady Night, alegando ter sofrido assédio moral quando atuava no Lady Night

Após a revelação de uma suposta acusação de assédio, Tatá Werneck se manifestou sobre o ocorrido. Gabriel Muller, ex-assistente de direção do programa Lady Night, acusou o ambiente de trabalho do programa de ser “um horror” e afirmou ter sido dispensado há um ano.

Em entrevista exclusiva à coluna Fábia Oliveira, a apresentadora se defendeu, dizendo: “Eu sinto muitíssimo. Sempre adorei o Gabriel e trabalhamos juntos por muitos anos. Tenho todas as mensagens de gratidão, dele e minhas, pedidos dele para trabalhar na próxima temporada e agradecimentos por todos esses anos”.

Tatá também afirmou: “Além de uma equipe inteira como testemunha. Acho que ele não está bem e quis achar um culpado. Ele nunca foi demitido. O contrato dele sempre foi por obra e eu sempre o defendi na Globo, como faço com todos que trabalham comigo.”

A apresentadora destacou ainda que jamais praticou assédio moral e afirmou não ter a intenção de tomar medidas legais, mas deixou claro que tomará as ações necessárias caso a situação persista. “Espero que ele fique bem e reconheça que não está agindo certo. Não quero ter que me defender juridicamente, porque ele é uma pessoa que eu gosto. Mas, se for preciso, farei, porque essa é uma acusação muito séria”, concluiu.

*Com informações Metropoles

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱