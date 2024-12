VÍDEO: Jeniffer e mãe da criança do avião brigam durante programa ao vivo

Jeniffer Castro, conhecida pela polêmica envolvendo a janela do avião, teve uma discussão ao vivo com a mãe da criança que foi o centro da controvérsia. Durante o programa SuperPop, da RedeTV!, apresentado por Luciana Gimenez, as duas se desentenderam após Aline Rizzo esclarecer que não foi ela quem filmou o episódio e afirmar que não era inimiga de Jeniffer.

“Quero que as pessoas entendam que não sou inimiga da Jeniffer, não tenho raiva dela. Eu esperava que ela tivesse se manifestado logo, por ser mãe. Não estou exigindo isso dela, a responsabilidade era de Eluciana [mulher que filmou],” disse Aline.

Jeniffer, por sua vez, não concordou com a declaração: “Não é isso que vejo. Você está cobrando de mim um pronunciamento, mas deveria cobrar de quem gravou o vídeo. Eu não pedi para gravarem e postarem. A responsabilidade não era minha,” respondeu.

Aline Rizzo, mãe da criança envolvida, afirmou que também solicitou uma explicação de Eluciana, mas Jeniffer respondeu: “E por que você só está falando que a cobrança era para mim?”, questionou.

Aline, por fim, respondeu: “Eu pedi para as duas. Você teve a chance de esclarecer os fatos, já que estava no programa,” opinou a mãe.

