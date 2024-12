Ucraniano fugindo de alistamento militar é resgatado com filhote de gato em montanha

Prevaleceu no julgamento virtual o voto de Barroso, relator do caso

Um ucraniano de 28 anos foi resgatado em condições extremas nas montanhas de Maramures, na Romênia, enquanto tentava atravessar para o país vizinho. Vladislav Duda, que fugia do alistamento militar na Ucrânia, foi encontrado encharcado e gravemente hipotérmico em um desfiladeiro de 400 metros de profundidade. Mas foi a inesperada presença de um gatinho que trouxe um desfecho emocionante à história.

Imagens registradas pela equipe de resgate mostram o momento em que Duda é colocado na maca, com seu gatinho na jaqueta.

Segundo Dan Benga, diretor do serviço de resgate em montanhas da região, Duda manteve o felino, chamado Persik (pêssego em português), dentro de sua jaqueta para se aquecer. “O gato estava quente e o aquecendo… então ele salvou sua vida”, disse à agência Associated Press. “A única coisa com que ele parecia se importar era o gato. Ele não se importava consigo mesmo.”

Persik, um pequeno gato de coloração castanho-avermelhada, e Duda sobreviveram quatro dias sem comida, resistindo apenas com neve derretida. Durante a subida de cinco horas para tirar a dupla do desfiladeiro, Duda carregou o animal no peito até entregá-lo à equipe de resgate.

“Estou feliz porque meu gato está vivo. Recebi de Deus a chance de uma nova vida. O momento mais feliz é porque o gato está aqui comigo”, disse Duda aos socorristas.

Uma tentativa inicial de resgate com helicóptero foi cancelada devido ao mau tempo. Os socorristas enfrentaram neve profunda e temperaturas de até -10°C para alcançar o local. O ucraniano, que ficou muito próximo da morte, agora recebe tratamento médico, enquanto Peach passa por cuidados veterinários e deve se recuperar completamente.

Duda, que era jornalista na Ucrânia, deixou sua casa em Kharkiv, devastada pela guerra, mais de uma semana antes de ficar preso nos Cárpatos, cadeia montanhosa que conecta Romênia e Ucrânia. Embora Peach seja o primeiro gato resgatado na região montanhosa, Duda é apenas um entre muitos homens ucranianos que arriscaram suas vidas atravessando as condições adversas das montanhas para evitar serem convocados para a guerra contra a Rússia.

Desde que a Rússia invadiu a Ucrânia em fevereiro de 2022, mais de 160 homens ucranianos foram resgatados na região, e o número dobrou a cada ano, segundo Benga. Outros 16 foram encontrados mortos.

“Muitas pessoas estão vindo, mas não têm problemas médicos… e não pedem ajuda”, disse Benga. “As pessoas que pedem ajuda estão nas últimas horas de suas vidas.”

“O que lembro é o medo do desconhecido e o medo de não sobreviver à noite”, recordou Duda na segunda-feira (9), data em que foi resgatado. “Meu Persik me manteve vivo. Durante a fuga, tínhamos medo de todos, para não sermos enviados de volta a lutar em uma guerra que não é nossa.”

A Ucrânia tem tomado medidas para ampliar o número de homens elegíveis para o alistamento diante da guerra de mais de dois anos com a Rússia. Em abril, o parlamento ucraniano aprovou uma lei reduzindo a idade mínima de alistamento de 27 para 25 anos.

*Com informações do SBT News

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱