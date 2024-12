Travesti e irmão são presos após matar idoso para roubar R$ 3 mil

Investigações apontaram que os principais suspeitos do crime são dois irmãos

Dois irmãos suspeitos de envolvimento em um latrocínio e em uma tentativa de homicídio em Cristalina (GO), Entorno do DF, foram presos na última quinta-feira (12). O caso, investigado pelo Grupo Especial de Investigação Criminal (GEIC), aconteceu entre junho e julho deste ano e envolve a morte de um idoso e disparos contra uma mulher trans.

Em 29 de junho de 2024, um idoso foi encontrado morto em frente à casa em que morava, em Cristalina. A polícia apurou que ele foi golpeado com uma faca na região do tórax, e cerca de R$ 3 mil que estavam com ele foram levados.

As investigações apontaram que os principais suspeitos do crime são dois irmãos, sendo uma mulher trans e o irmão dela, além de um terceiro envolvido que ainda não foi identificado.

Tentativa de homicídio

Poucos dias após o latrocínio contra o idoso, em 2 de julho, uma outra mulher trans foi baleada em Cristalina. Segundo a polícia, o ataque foi motivado por uma retaliação, já que a vítima estava sendo acusada, de forma equivocada, de ser a responsável pela morte do idoso.

Naquela ocasião, um familiar do idoso, com o apoio de outras pessoas, tentou matá-la a tiros em busca de vingança. A mulher foi socorrida e submetida à cirurgia de emergência. Os envolvidos na tentativa de homicídio foram identificados e presos em julho.

Já os dois irmãos, verdadeiros autores do crime contra o idoso, tiveram mandados de prisão preventiva expedidos após as provas de autoria do assassinato. A mulher trans foi presa em casa, enquanto o irmão já estava detido por um outro crime de furto.

*Com informações do Metrópoles

