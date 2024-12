Projeto ‘A Roda de Capoeira da Eduardo Ribeiro’ celebra 24 anos de importância e resistência histórica

O Movimento Cultural Frente Unida da Capoeira Tradicional no Amazonas realiza a Vigésima Quarta edição do Projeto Contemplado pela Lei Paulo Gustavo: “A Roda de Capoeira da Eduardo Ribeiro como meio de preservação, resistência e salvaguarda da Capoeira no Amazonas”, neste domingo (15), às 9h. O evento será na Calçada da igreja da Matriz, próximo ao Relógio Municipal, onde reunirá vários grupos que compartilham com a comunidade as tradições da Capoeira no Amazonas.

Contemplado em um dos editais da Lei Paulo Gustavo, executada pelo Governo do Amazonas, o projeto “A Roda de Capoeira da Eduardo Ribeiro como meio de preservação, resistência e salvaguarda da Capoeira no Amazonas”, celebra 24 anos em 2024 e busca reforçar a importância de preservar e salvaguardar a Roda de Capoeira e Ofício dos Mestres, bens tombados pela Unesco como Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade.

“É uma alegria imensa ter conseguido cumprir rigorosamente todo o calendário anual, sem nenhuma alteração, mesmo em dias de chuvas fizemos as apresentações como oficinas formativas de Berimbau, Caxixi, pandeiro, Atabaque, palestras contra suicídio, prevenção ao câncer de Mama, Próstata, dificuldades da pessoa com deficiência”, destaca o mestre de capoeira Dermilson Freitas, conhecido como Mestre Canário, coordenador da Frente Unida Capoeira Tradicional do Amazonas, responsável pelos eventos.

A cerimônia contará com Café da manhã, uma grande roda de Capoeira Angola e apresentação da Frente Unida do Samba e logo após um delicioso almoço. O evento é a última contrapartida do projeto, a Roda de Capoeira, é o momento em que o mestre Canário faz uma aula com os alunos da comunidade da Zona Leste, mas também com alunos do bairro do Alvorada. Vale ressaltar que o evento é totalmente gratuito.

Marco cultural e histórico

A roda de capoeira da avenida Eduardo Ribeiro é um marco cultural na cidade de Manaus. Realizada há 24 anos, tornou-se um ponto de encontro de mestres, contramestres, alunos e admiradores dessa prática. O projeto representa resistência histórica e identitária, sendo um elo vivo entre as gerações. Além disso, a iniciativa busca ampliar o acesso da população a manifestações culturais que reforcem o senso de pertencimento e identidade.

“Foi um ano de muito aprendizado e pretendemos renovar o projeto para o ano que vem, pois, a roda completa 25 anos”, conclui Mestre Canário.

35º Batizado & Trocas de Cordas

A cerimônia de entrega de graduações, intitulada “35º Batizado & Trocas de Cordas”, todas no ritmo da capoeira regional, será realizada no Centro Cultural dos Povos da Amazônia, zona sul de Manaus, neste sábado e no domingo (14 e 15), das 14h às 17h30, pela Escola de Capoeira Luta de Libertação. O evento contará com os mestres: Ricardo Camisa Furada, Mestre Canário, e os contramestres: Eli, Prateado e Peteca.

A Frente Unida da Capoeira Tradicional no Amazonas reforça o convite à população para que compareça e prestigie o evento. A participação da comunidade é fundamental para fortalecer a continuidade e a transmissão das tradições culturais.

*Com informações da assessoria

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱