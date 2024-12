Mãe de Isabelle Nogueira relata momentos de pânico durante tiroteio em Shopping de Manaus

Jaqueline Nogueira, mãe da influenciadora e Cunhã-Poranga do Boi Garantido, Isabelle Nogueira, relatou em suas redes sociais, o momento de pânico durante um tiroteio ocorrido na manhã deste sábado (14), no Manauara Shopping, em Manaus.

Nas redes sociais, Jaqueline contou sobre a postura das lojas durante o assalto ocorrido dentro do centro comercial.

“Gente estamos dentro do Manauara Shopping, tá tendo assalto e tiroteio nesse exato momento. As lojas estão todas fechadas. Estão levando a gente para uma sala porque está todo mundo nervoso e está tendo muitos tiros”, disse.

Por meio de nota, a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) informou que a Polícia Militar do Amazonas (PM-AM) prendeu em flagrante um homem que participou da tentativa de roubo à um shopping na zona centro-sul de Manaus, na manhã deste sábado (14). Equipes da PMAM, Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) e SSP seguem nas buscas por outros envolvidos na ocorrência. Não houve feridos durante a ação.

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱