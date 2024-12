Suspeitos de assaltarem loja no Manauara Shopping vieram do Pará para cometer crime, diz PM

Polícia ainda procura outros envolvidos no crime

Os envolvidos no assalto à uma joalheria dentro do Manauara Shopping, neste sábado (14), são de fora do Estado do Amazonas, segundo informações preliminares repassadas pelo Capitão Faustino, da Ronda Ostensiva Cândido Mariano (Rocam).

Um dos suspeitos, ao ser preso, chegou a informar um nome falso, mas durante o procedimento, foi confirmado que seu nome é Clenilton Lima.

“O indivíduo detido, a princípio, ele é de fora do Estado, do Estado do Pará, informou para a gente que os demais envolvidos também são de fora, a maioria deles, e que eles vieram para praticar esse crime aqui em Manaus”, informou o Capitão Faustino.

Na coletiva realizada na tarde deste sábado, o delegado da Polícia Civil do Amazonas, Bruno Fraga relatou que o suspeito preso é foragido por dois crimes no Pará, e que agora que ele irá responder por crimes como roubo triplamente qualificado, além do uso de documentos falsos.

Ainda não há a confirmação precisa de quantas pessoas estão envolvidas no crime, mas informações preliminares apontam que havia quatro pessoas dentro do centro comercial, e mais quatro dando apoio externo.

A polícia também confirmou que uma funcionária da joalheria foi usada como escudo humano pelos suspeitos no momento da fuga. Agora, as equipes trabalham para identificar todos os envolvidos no crime.

