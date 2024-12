Filho de Viih Tube recebe alta e causa da internação é revelada

Ravi, filho caçula de Viih Tube e Eliezer, recebeu alta hospitalar neste sábado (14) após 19 dias de internação. O bebê estava internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para tratar uma doença rara e grave.

A alta foi comunicada pelo Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, que revelou a causa da internação: um quadro de enterecolite, uma inflamação no intestino.

“O Hospital Israelita Albert Einstein informa que o filho de Vitória di Felice Moraes e Eliezer do Carmo recebeu alta neste sábado, 14 de dezembro. O paciente deu entrada com quadro de enterocolite no último dia 25 de novembro”, diz a nota.

Ravi nasceu no dia 11 de novembro, em São Paulo. Poucos dias depois, com apenas 15 dias de vida, ele foi internado. Desde então, Viih Tube e Eliezer se revezaram na unidade hospitalar para cuidar do filho mais novo. O casal também é pai de Lua, de 1 ano e 7 meses.

*Com informações do Metropoles

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱