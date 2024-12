Alerta do Inmet aponta chuva intensa neste sábado em Manaus

Previsão também aponta o risco de chuva intensa para os outros 61 municípios do Amazonas

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) apontou que Manaus deve receber chuva intensa durante este sábado (14), assim como aconteceu durante a tarde de sexta-feira (13).

É esperado que chova entre 20 e 30 milímetros por hora ou uma média de 50 milímetros só neste sábado. O alerta também vale para os ventos, que podem chegar a 60 km/h. A previsão também aponta o risco de chuva intensa para os outros 61 municípios do Amazonas.

É importante que os residentes de Manaus estejam preparados para as condições do mau tempo e adotem as precauções necessárias. Além disso, é recomendado evitar o acúmulo de água parada, visando prevenir a proliferação de mosquitos transmissores de doenças.

Ao dirigir em vias alagadas, é essencial reduzir a velocidade e manter uma distância segura do veículo à frente. Evite transitar por locais alagados e, se necessário, procure rotas alternativas.

Em caso de ocorrências, para assistência imediata, os cidadãos podem entrar em contato ligando para o Disque 199 (Defesa Civil), do Centro de Cooperação da Cidade (CCC), que opera 24 horas.

