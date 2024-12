‘Natal Literário’ da Biblioteca Pública traz o livro e a leitura para as comemorações natalinas

O “Natal Literário”, uma das atrações da programação “O Mundo Encantado do Natal”, promovido pelo Governo do Estado, encantou crianças e adultos no sábado (14), em mais um dia de programação na Biblioteca Pública do Amazonas, rua Barroso, 57, Centro, Zona Sul de Manaus, que se transformou em um cenário mágico cheio de histórias, leitura e diversão para toda a família.

A programação contou com diversas atividades voltadas para o público infantojuvenil, dentre elas: Contação de histórias, oficinas de origami, brincadeiras, pinturas, exibição de filmes natalinos e visitas guiadas pela biblioteca. Além da participação especial da escritora e contadora de histórias Eli Soares, que interagiu e divertiu as crianças durante o todo evento.

Segundo o Chefe do Departamento de Gestão de Bibliotecas, Sharles Costa, o “Natal Literário” tem como objetivo promover o encantamento da leitura e aproximar o público da magia do Natal, através da literatura, das histórias e da convivência com os livros.

“A gente pensou em uma programação que atendesse toda a família, desde os pais, as crianças e os avós. Durante os sábados de dezembro, nós disponibilizamos contação de histórias e oficinas para que as famílias possam se aproximar cada vez mais da biblioteca”, destacou Sharles sobre a importância do evento para incentivar o hábito da leitura entre as novas gerações.

Durante o evento, Eli Soares, conhecida por sua personagem “Bruxinha Lepap” encantou o público com suas narrações. Sobre as oficinas, Eli destaca a multifuncionalidade do origami. “A arte do origami é a arte de aprender fazendo, além de trabalhar o raciocínio, a sociabilidade e o multiletramento. Origami pra mim é a magia de dobrar papel com as mãos, a alma e o coração”, destaca Eli Soares.

Eli é escritora e contadora de histórias, e teve a publicação de seu primeiro livro, “Borboletinha: A cozinheira apaixonada” no início de 2024, além de ser especialista nos origamis e nas artes com papel de modo geral.

Para muitas famílias, o evento foi uma oportunidade de aproveitar a programação especial juntos. Dona Maria Valdira, descobriu sobre o evento ao passar pelos arredores da biblioteca e aproveitou para levar os netos para vivenciarem o clima de Natal na biblioteca e se disse encantada com o “Natal Literário”.

“Eu estava passando aqui na frente com meus netos e vi a movimentação, aí perguntei se podia entrar. Quando me disseram que era de graça, não pensei duas vezes, entrei com eles. Foi muito bom, eles adoraram as histórias e eu também”, relatou. “Eu não sabia que tinha tanta coisa assim na biblioteca, mas agora que eu vi, vou voltar nas próximas programações, com certeza”, afirmou a aposentada com um sorriso no rosto.

Já para Yasmin, de 8 anos, neta de Maria Valdira, a parte favorita do evento foi a contação de histórias, feita por Eli Soares.

O “Natal Literário” é um exemplo de como a literatura pode fazer parte das tradições de fim de ano, oferecendo um espaço de aprendizado e diversão para todas as idades. A Biblioteca Pública do Amazonas segue com sua programação especial até o dia 21 de dezembro, encantando o público com muita magia e imaginação.

