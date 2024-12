Adolescente morre em acidente na saída da própria festa de formatura

Ana Laura Generoso Godoi, de 14 anos, estava no veículo com o pai; ele foi socorrido em estado grave

Uma adolescente de 14 anos morreu em um grave acidente de carro em Santo Antônio da Platina, no Norte do Paraná, na madrugada de sábado (14). Ana Laura Generoso Godoi voltava de sua festa de formatura do Ensino Fundamental com o pai quando a batida aconteceu.

O veículo em que os dois estavam bateu de frente com um caminhão no km 345 da PR-092. O pai de Ana Laura, Wellington Alexandre de Godoi, foi encaminhado com ferimentos graves para o Hospital Santa Casa, em Jacarezinho. A adolescente morreu no local. O motorista do caminhão não ficou ferido.

Ana Laura comemorou sua formatura do 9° ano na noite de sexta-feira (13). Amigos, familiares e professores lamentaram a morte da jovem nas redes sociais.

“O Colégio Estadual Rio Branco em nome da Direção, professores e todos os funcionários sentimos muito à perda da estudante Ana Laura Generoso Godoi da Escola Estadual Santa Terezinha, que seus pais e sua família possam encontrar em Deus uma força muito grande nesse momento doloroso e triste para todos”, disse a escola.

“Não consigo acreditar que foi nosso último abraço. Você não precisava estar certa de que não nos veríamos mais, suas palavras ao nos despedir na festa de formatura. Descanse em paz princesa”, publicou uma professora.

“Muito triste, tinha toda uma vida pela frente, acabara de formar no 9° ano. Estávamos comemorando com muita alegria ontem a noite, estava tudo muito lindo, e hoje essa tragédia. Só posso rezar por sua alma, que seja acolhida pelo nosso Senhor Deus. Descanse em paz, Ana Laura!”, escreveu um colega.

