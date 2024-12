Jovem posa com vassoura em ensaio de formatura e faz homenagem à mãe diarista

A jovem Jamille Bezerra, 28, fez em 7 de dezembro as fotos de sua formatura em gastronomia no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE), mas decidiu inovar.

Ela decidiu posar com uma pá e uma vassoura em homenagem à mãe, que é diarista. “Se hoje a filha da diarista estuda em uma instituição federal é por ter uma mãe que se desloca de Maracanaú até Fortaleza pra fazer faxina”, disse ela em texto publicado nas redes sociais.

No vídeo em que registrou o momento, a mãe dela, Maria da Conceição, de 54 anos, aparece chorando de emoção ao ver as fotos da filha. Ela criou Jamille e os quatro irmãos sozinha.

“Nunca tive vergonha da minha mãe ou da profissão dela, porque foi limpando a casa dos outros que ela nos criou, nos deu a oportunidade de estudar. É por você, sempre foi por você”, explica a jovem.

A formatura de Jamille está marcada para janeiro de 2025, no campus Baturité no IFCE. A jovem afirmou que pretende continuar estudando para se tornar professora universitária.

*Com informações do Metrópoles

