Incêndio atinge galpão de loja de materiais descartáveis em Manaus

O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) combateu, na noite do domingo (15), um incêndio em depósito de uma loja de materiais descartáveis e papelaria, no bairro São Geraldo, zona centro-sul de Manaus. Ao todo, oito viaturas foram enviadas ao local e 23 mil litros de água foram usados para apagar as chamas. Não houve vítimas.

De acordo com o Centro de Operações Bombeiro Militar (Cobom), o acionamento para a ocorrência foi por volta das 19h20 e, imediatamente, foram enviadas equipes de combate a incêndio e salvamento para o local.

“Ao chegarem, nossos bombeiros constataram que o incêndio atingia o galpão onde tinham muito materiais descartáveis e de papelaria, que facilita a rápida combustão. O primeiro procedimento foi fazer o confinamento do sinistro no galpão para que não alastrasse para a loja e outros imóveis do entorno”, explicou o comandante-geral do CBMAM, coronel Orleilso Muniz.

Os bombeiros atuaram com várias frentes de linhas de mangueira para extinguir as chamas com uso total de 23 mil litros de água. Após o controle do sinistro, foram realizados os procedimentos de rescaldo e vistoria de área. Orientações foram repassadas aos proprietários do local.

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱