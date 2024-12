Rompimento de tubulação deixa três bairros sem água e interdita rua em Manaus

Um rompimento em uma tubulação subterrânea, na manhã desta segunda-feira (16), causou a interrupção parcial da Rua Marciano Armond, no bairro Adrianópolis, Zona Centro-Sul de Manaus. O vazamento de água na via teve início no domingo (15).

A concessionária Águas de Manaus informou que foi necessário abrir um buraco na rua para remover a estrutura antiga e instalar uma nova tubulação. Os serviços estão previstos para serem concluídos até as 12h de hoje.

Como consequência do incidente, os bairros São Francisco, Petrópolis e Praça 14, localizados nas Zonas Sul e Centro-Sul, enfrentaram falta de abastecimento de água. A Águas de Manaus garantiu que o fornecimento será restabelecido até o início da tarde.

A Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados do Município de Manaus (Ageman) comunicou que está acompanhando os trabalhos no local. A agência também destacou que a obra está sendo realizada próxima a uma tubulação de gás, razão pela qual técnicos da Companhia de Gás (Cigás) foram acionados para garantir a segurança da operação.

Além disso, agentes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) estiveram presentes para monitorar o tráfego, que foi severamente afetado na região.

