Laudos técnicos vão avaliar liberação da praia da Ponta Negra para banho

Com o rio Negro próximo ao nível de segurança de 16 metros, o Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb) informou que solicitará, nesta segunda-feira (16), laudos técnicos do Corpo de Bombeiros e do Serviço Geológico do Brasil para avaliar a liberação da praia da Ponta Negra para banho.

Nesta segunda-feira, o Rio Negro atingiu a cota de 15,91 metros, conforme medicação do Porto de Manaus.

A decisão será tomada após a análise dos pareceres, que vão indicar se a área está segura para uso. A praia, um dos principais pontos turísticos de Manaus, segue interditada como medida de segurança.

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱