Fiscalização de transporte intermunicipal é reforçada em Manaus

Aproximadamente 48 mil pessoas deverão deixar Manaus a partir desta segunda-feira (16), utilizando os serviços de transporte intermunicipal supervisionados pela Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados e Contratados do Amazonas (Arsepam). O reforço na fiscalização ocorrerá até quarta-feira (25), Dia de Natal, como parte da Operação Natal Feliz.

Os departamentos técnicos da Agência Reguladora estimam que mais de 1.500 fiscalizações sejam realizadas durante os dez dias de operação.

O diretor-presidente da Arsepam, Ricardo Lasmar, ressaltou que, nesta época, o fluxo de passageiros é mais intenso devido às festividades de fim de ano.

“Este ano, seguindo a orientação do Governador Wilson Lima, iniciamos a operação com maior antecedência devido à alta demanda por passagens para o interior do Amazonas, tanto no modal hidroviário quanto no rodoviário”, destacou.

A ação conta com o apoio do Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTran), da Polícia Militar do Amazonas (PMAM); da Superintendência Estadual de Navegação, Portos e Hidrovias (SNPH); e do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM).

Rodoviário

No modal rodoviário intermunicipal, mais de 30 mil passageiros devem utilizar esse sistema durante a operação. De acordo com o Departamento de Transporte Rodoviário (DETR), as fiscalizações devem ultrapassar 1.000 entre os dias 16 e 25 de dezembro.

As vistorias no modal rodoviário ocorrem no Terminal Rodoviário Engenheiro Huascar Angelim – Rodoviária de Manaus, bairro Flores, zona centro-sul; na Barreira de Fiscalização Estadual (AM-010 e BR-174), bairro Santa Etelvina, zona norte; na Barreira de Fiscalização Estadual da Avenida das Flores, bairro Lago Azul (entrada do Viver Melhor 1), zona norte; após a Ponte Jornalista Phelippe Daou (Ponte Rio Negro), em Iranduba; e no Terminal Rodoviário de Itacoatiara.

Hidroviário

Dezoito mil pessoas devem utilizar o modal hidroviário intermunicipal durante os dez dias de operação. Segundo o Departamento de Transporte Hidroviário (DETH), as fiscalizações devem ultrapassar 500 no período.

No modal hidroviário intermunicipal, a Arsepam atua no Porto de Manaus, atendendo também ao movimento nas balsas da Manaus Moderna, ambas no Centro da capital, no Porto da Ceasa, no Distrito Industrial, zona sul, e no Porto de São Raimundo.

