IMAGENS FORTES: Vídeo mostra momento de colisão entre motociclista e ônibus em Manaus

Câmeras de segurança registraram o momento em que uma mulher que dirigia uma motocicleta bate em um ônibus. O acidente ocorreu no bairro Armando Mendes, Zona Leste de Manaus, nesta segunda-feira (16).

As imagens mostram o ônibus trafegando na via, quando a mulher entra na rua principal e bate no veículo. Com o impacto, tanto a condutora quanto o passageiro foram arremessados na via.

A mulher ficou desmaiada no chão, enquanto o homem parecia consciente. Ambos foram encaminhados para uma unidade hospitalar.

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱