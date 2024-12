Artefato explosivo é encontrado no Centro de Manaus

A Polícia Militar do Amazonas (PMAM), por meio do Grupamento de Manejo de Artefatos Explosivos (Marte), desmantelou, na tarde de domingo (15), um artefato explosivo deixado em via pública, no bairro Centro, Zona Sul da capital amazonense.

Equipes policiais da 24ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) estavam em patrulhamento a pé, pela rua Saldanha Marinho, por volta das 17h45, quando foram abordados por populares que informaram sobre suposto artefato explosivo, na localidade. Ao chegar ao local apontado, os PMs identificaram que se tratava de uma granada.

Na ocasião, os policiais militares acionaram a equipe do grupamento Marte, que ajustou o isolamento onde o material estava e pôs em prática protocolos de segurança e outras medidas necessárias a fim de preservar e manter a segurança da equipe especializada no manuseio do artefato e da população no local.

Após os procedimentos, foi realizado o desmantelando o artefato. Os vestígios foram recolhidos para produção de relatório da perícia técnica e posterior análise.

Denúncia

A Polícia Militar do Amazonas orienta a população que informe imediatamente ao tomar conhecimento de qualquer ação criminosa, por meio do disque denúncia 181 ou pelo 190. A identidade do denunciante será mantida em sigilo.

*Com informações da assessoria

