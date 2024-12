Escritório de advocacia celebra 25 anos com grande evento corporativo e diversas personalidades

O NWADV realizou mais uma edição do NW Experiencie. Desta vez o evento reuniu mais de 2.300 pessoas e contou com atrações nacionais como Ivete Zangalo, Simone Mendes, Loubet, Viler Santos e Samba Pop

Na sexta-feira (13), São Paulo foi palco de um dos maiores eventos corporativos do ano: o NW Experiencie 2024. O Golden Hall do World Trade Center reuniu um público exclusivo de aproximadamente 2.300 convidados, incluindo empresários, clientes, sócios e amigos do NW Group e do Nelson Wilians Advogados.

A noite foi um encontro memorável de sofisticação, arte e conexão, elevando o padrão dos eventos corporativos a novos patamares.

As atrações foram um show à parte. Performances inspiradas em produções da Broadway marcaram o tom da noite, que contou com apresentações de grandes nomes da música brasileira. Ivete Sangalo, Simone Mendes, Loubet, Viller Santos e Samba Pop garantiram momentos inesquecíveis, confirmando a tradição de excelência do evento. Na edição anterior, em 2023, astros como Luan Santana e Thiaguinho já haviam encantado os presentes.

Para equilibrar a sofisticação com um toque de leveza, o humorista Marco Luque assumiu o papel de mestre de cerimônias ‘às avessas’, arrancando risadas e conectando o público com esquetes de humor inteligente entre uma atração e outra.

Os anfitriões Nelson e Anne Wilians, acompanhados de Fernando Cavalcanti, sócios do NW Group e do NWADV, recepcionaram um seleto grupo de convidados ilustres.

Entre os presentes, destacaram-se nomes como João Adibe, Ciro Nogueira, a vice-governadora Celina Leão, do Distrito Federal, o jogador Hulk, além de importantes personalidades do meio jurídico e artístico. Nelson Wilians, fundador do NWADV, celebrou o marco dos 25 anos de trajetória do escritório.

“Mais do que uma celebração, é uma experiência única que reflete nossa essência: conectar, reconhecer e proporcionar algo realmente memorável a quem faz parte da nossa história”, afirmou.

Anne Wilians, sócia do NWADV e presidente do Instituto Nelson Wilians, destacou a importância da equipe e das conquistas acumuladas ao longo desses 25 anos.

“Quando olhamos para nossa trajetória, conseguimos celebrar 25 anos de muita coragem e resiliência. Não foi fácil e exigiu, sim, muito planejamento”, pontuou. Fernando Cavalcanti, vice-presidente do grupo, também expressou gratidão e entusiasmo: “Tenho o maior prazer de acordar todos os dias e vir trabalhar pela família NW. Uma história que começou com o Dr. Nelson há 25 anos e, hoje, somos uma multidão”.

A ideia do NW Experience é mostrar que o conceito da festa é fazer com que a ação seja mais do que um evento, mas uma experiência projetada para permanecer na memória dos participantes.

“A presença de cada um foi essencial para transformar essa confraternização em algo verdadeiramente especial. Pensamos em cada detalhe com o objetivo de refletir os valores que nos movem como organização e criar momentos inesquecíveis. Contar com o apoio de todos vocês reafirma o propósito que nos inspira há 25 anos”, concluiu

