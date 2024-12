Última edição da feira de produtos regionais acontece nesta quarta (18) em Manaus

Feira realizada pela ADS no estacionamento do centro de compras retoma as edições semanais a partir de 15 de janeiro

Quem está procurando produtos frescos e de qualidade para preparar as ceias de Natal e Ano Novo não pode perder a última edição deste ano da Feira de Produtos Regionais da Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas (ADS), do Governo do Amazonas, que acontece nesta quarta (18), das 15h às 19h, no estacionamento do Shopping Ponta Negra.

Após um breve recesso, a feira voltará a ser realizada semanalmente a partir de 15 de janeiro.

Na feira, os consumidores podem encontrar frutas, verduras, hortaliças, peixes, laticínios, plantas, fitoterápicos e até um lanche quentinho, como o tradicional pastel, que não pode faltar. Tudo oriundo da agricultura familiar e de pequenos produtores e empreendedores da região.

Realizada há sete anos no Shopping Ponta Negra, sempre às quartas, das 15h às 19h, a Feira da ADS é uma alternativa acessível e prática para quem procura produtos saudáveis, de qualidade e procedência, que apoiam o desenvolvimento da agricultura regional e prezam pela sustentabilidade.

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱